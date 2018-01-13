السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

قنابل وهمية للغش في الامتحانات بمصر

طلاب مصريون يستخدمون القنابل للغش في الامتحانات.

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(24)]

رسائل مشفّرة بين الطلاب

كفر الشيخ (مصر) – تمكن قطاع الأمن العام في مصر، من كشف غموض واقعة العثور على جسم غريب “لا توجد به مواد متفجرة” أمام إحدى المدارس الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ (أقصى شمال مصر)، وضبط طالبين بالمدرسة اتهما بارتكاب الواقعة.

ووفقا لمصادر إعلام محلية، فإن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من ناظر مدرسة ثانوية للبنين في الحامول بمحافظة كفر الشيخ، يفيد بالعثور على جسم غريب أمام البوابة الداخلية للمدرسة.

وعثر بمساعدة خبراء المفرقعات على جسم غريب، هو عبارة عن ثلاثة مواسير بلاستيكية تتدلى منها أسلاك كهربائية وملفوف عليها لاصق أسود اللون، وبجوارها ورقة دونت عليها عبارة “هناك اثنان مخفيان مثل هذا. سيتم التفعيل اللاسلكي في حال عدم الإخلاء قبل الساعة الـ9 صباحا”.

وتبين أن هذا الجسم عبارة عن قنبلة وهمية ولا توجد أي مواد متفجرة أو مواد تساعد على الاشتعال، حيث إن المدرسة يجري بها امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي، بشكل طبيعي.

ووقع كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبي الواقعة، وهم طلاب في الصف الأول الثانوي، وباستنطاقهم عرف أن الجسم الغريب عبارة عن رسائل مشفرة بين الطلاب للغش في الامتحان.

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