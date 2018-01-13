السعودية 'تؤمم' مجموعة بن لادن للإنشاءات

قال محللون إن التسريبات عن إقدام الحكومة السعودية بفرض سيطرتها الإدارية على مجموعة بن لادن المتعثرة، تؤكد تسارع زخم الإصلاحات العاجلة لتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية في مناخ الأعمال السعودي.

العرب

إخراج المجموعة من غابة مشاكلها المالية

الرياض - وصلت مجموعة بن لادن إلى طريق مسدود بعد أن كشفت تقارير عن تأكيدها أن السعودية تولت إدارة مجموعة بن لادن للإنشاءات وأنها تناقش انتقالا محتملا لبعض أصولها إلى الدولة، في وقت تحتجز فيه رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرين من عائلة بن لادن.

وكانت مجموعة بن لادن، التي كـان يعمل بها أكثر من 100 ألـف موظـف في ذروة نشاطها، تعد من أكبر شركـة البناء في السعـودية وتقوم بدور كبير في المشاريع العقارية والصناعيـة والسياحية الكبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

لكن المجموعة تضررت ماليا في العامين الماضيين من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من العقود الحكومية الجديدة منذ حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015. وقد اضطرت للاستغناء عن الآلاف من الموظفين.

وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية للموضوع، قولها إنها تعتقد أن تحرك الرياض للسيطرة على مجموعة بن لادن يهدف لضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط التنمية السعودية.

واحتجزت السلطات العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر في إطار حملة واسعة على الفساد.

وقالت المصادر إن بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة المجموعة وبضعة أعضاء في العائلة بين المحتجزين.

ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع المحتجزين لاستعادة أموال مستحقة للدولة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.

توقعات بأن تتنازل مجموعة بن لادن عن بعض أصولها للدولة مقابل خفض ديونها المستحقة للحكومة

ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من 5 أعضاء من بينهم 3 ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.

وقد امتنع مسؤولون في المجموعة عن الرد على طلبات للحصول على تعقيب. ولم يرد أيضا مسؤولون بوزارة المالية أو الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على طلبات للتعقيب.

وقالت المصادر إنه رغم أن ملكية بن لادن حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة مقابل خفض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.

وأكد مصدر مصرفي على دراية مفصلة بالمجموعة أن إجمالي ديونها ربما يبلغ نحو 30 مليار دولار، وهي ميراث فترة استمرت حوالي 18 شهرا عندما أحجمت الحكومة عن تسوية الكثير من ديونها مع تضرر ماليتها من ضعف أسعار النفط.

ولم يتضح ما إذا كانت طريقة تعامل الحكومة مع المجموعة قد تضع سابقة لقضايا رجال الأعمال الآخرين المحتجزين في الحملة على الفساد ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الإعمال في السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة التي لها استثمارات عالمية متنوعة.

وبسبب الأهمية الاستراتيجية لمجموعة بن لادن لقطاع التشييد ومشاريع التنمية في السعودية، فإنها قد تلقى معاملة مختلفة على الأرجح عن أصول المحتجزين الآخرين المشتبه بهم.

وقالت المصادر إن من بين ممثلي الحكومة في لجنة الإدارة الجديدة، عبدالرحمن الحركان، وهو رئيس تنفيذي سابق لشركة دار الأركان العقارية السعودية، وخالد نحاس عضو مجلس إدارة شركة سابك المنتجة للبتروكيماويات. وتضم اللجنة أيضا عضوين من العائلة هما يحيى بن لادن وعبدالله بن لادن.

وأضافت المصادر أن عائلة بن لادن كانت لها في السابق السيطرة الكاملة على المجموعة، وكان بكر بن لادن يتخذ معظم القرارات.

وعانت المجموعة لفترة طويلة من مصاعب مالية شديدة ولم تتمكن من تسديد أجور الكثير من موظفيها بسبب استبعادها من العقود الحكومية منذ حادثة سقوط الرافعة في الحـرم المكي في شهر سبتمبر من عام 2015.

وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال بسبب الأجور وتكررت حالات تجمع العشرات من العاملين أمام مكاتب الشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وفي مايو 2016 خففت الحكومة السعودية على أزمة مجموعة بن لادن بعد أن اقتربت من حافة الانهيار، حين سمحت لها بالعودة لتنفيذ المشروعات الحكومية، ورفعت حظر السفر الذي كان مقروضا. لكن ديونها الكبيرة ومشاكلها الهيكلية واصلت عرقلة نشاطاتها بسبب النزاعات القضائية مع الدائنين.