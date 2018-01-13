السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

أبرز تغريدات العرب: من السعادة أن تعيش الجانب المجنون من شخصيتك

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(19)]

asseedan@

#الصحافة_الورقية في السعودية

الصحافة عندنا (بفرض أنها صحافة) لم تقم بما هو مطلوب منها كما تفعل.

يقال: إن الصحافة لسان من لا لسان له

فهل كنتم فعلا لسان المواطن؟

khaledmontaser@

نحن مجتمع يعاني من تخمة اليقين والقطعي والمسلم به

ومجتمع متخم بكل هذا الكوليسترول تنسد فيه شرايين المغامرة.

Hani_Almogbil@

ما من شخص مشهود له بالنجاح إلا وكانت له "شخصيته" المختلفة، طريقته الخاصة، أسلوبه الذي يميزه.

"التفرد" في بدايته تجاهل من الآخرين ونهايته تقديرهم.

aljabri9232@

لكل #أنثى ظلمها المجتمع

وبطش في حقها من تظاهر بالرجولة

لا عَلَيكِ من شيء فأنت في قمة هرم الكمال، وأنت السكن والملاذ لكل الرجال.

harmony4444@

أبني بيتي بطيني..

ولا أقول للنذل أعطيني.

#أمثال_شعبية

JudiciousArab@

#راسب_ولكن

"الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر."

ahmedalbasheer1@

موفق الربيعي: "سنُجبر الناس على الذهاب الى الانتخابات حفاظا على العملية السياسية".

وحفاظا على العراق لازم تروح تتعالج باسرع وقت.

sosoo19963@

من السعادة ان تعيش الجانب المجنون من شخصيتك دون الخشية من كلام الناس والتقيد بالبرستيج.

FactsBla@

احترامك لجليسك،

من احترامك لذاتك.

shams_t1@

احذر أفكارك

وخاصة التي عن نفسك!

alarimi_sur@

افرح بالأشياء الصغيرة الإيجابية

التي تحدث في يومك.

وكن على ثقة بأن آلاف الناس يتمنون ما تملك..

كن سعيدًا بما لديك..

تابعوا

EmpireArabia ‏

النسخة العربيّة من مجلة إمباير.

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