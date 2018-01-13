أبرز تغريدات العرب: من السعادة أن تعيش الجانب المجنون من شخصيتك

asseedan@
#الصحافة_الورقية في السعودية
الصحافة عندنا (بفرض أنها صحافة) لم تقم بما هو مطلوب منها كما تفعل.
يقال: إن الصحافة لسان من لا لسان له
فهل كنتم فعلا لسان المواطن؟
khaledmontaser@
khaledmontaser@
نحن مجتمع يعاني من تخمة اليقين والقطعي والمسلم به
ومجتمع متخم بكل هذا الكوليسترول تنسد فيه شرايين المغامرة.
Hani_Almogbil@
Hani_Almogbil@
ما من شخص مشهود له بالنجاح إلا وكانت له "شخصيته" المختلفة، طريقته الخاصة، أسلوبه الذي يميزه.
"التفرد" في بدايته تجاهل من الآخرين ونهايته تقديرهم.
aljabri9232@
aljabri9232@
لكل #أنثى ظلمها المجتمع
وبطش في حقها من تظاهر بالرجولة
لا عَلَيكِ من شيء فأنت في قمة هرم الكمال، وأنت السكن والملاذ لكل الرجال.
harmony4444@
harmony4444@
أبني بيتي بطيني..
ولا أقول للنذل أعطيني.
#أمثال_شعبية
JudiciousArab@
JudiciousArab@
#راسب_ولكن
"الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر."
ahmedalbasheer1@
ahmedalbasheer1@
موفق الربيعي: "سنُجبر الناس على الذهاب الى الانتخابات حفاظا على العملية السياسية".
وحفاظا على العراق لازم تروح تتعالج باسرع وقت.
sosoo19963@
sosoo19963@
من السعادة ان تعيش الجانب المجنون من شخصيتك دون الخشية من كلام الناس والتقيد بالبرستيج.
FactsBla@
FactsBla@
احترامك لجليسك،
من احترامك لذاتك.
shams_t1@
shams_t1@
احذر أفكارك
وخاصة التي عن نفسك!
alarimi_sur@
alarimi_sur@
افرح بالأشياء الصغيرة الإيجابية
التي تحدث في يومك.
وكن على ثقة بأن آلاف الناس يتمنون ما تملك..
كن سعيدًا بما لديك..
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