السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

فستان يسبب المتاعب لمصمم أزياء لبناني

ممثلة إسرائيلية تثير جدلا بارتداء فستان لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(24)]

'المرأة الخارقة'

بيروت – تعرض مصمم الأزياء اللبناني الشهير إيلي صعب لانتقاد حاد في بلده بعدما ظهرت صورة للممثلة الإسرائيلية جال جادوت بطلة فيلم “المرأة الخارقة” مرتدية أحد أزيائه في صفحته على إنستغرام هذا الأسبوع.

وظهرت جادوت في الصورة وهي مرتدية فستانا أزرق. وشن منتقدو صعب هجوما عليه بالأساس لنشره الصورة على حسابه.

وقالت فرح الشامي مواطنة لبنانية على تويتر “ليست لديّ مشكلة مع ارتدائها لأزياء إيلي صعب، لكن عندي مشكلة مع نشر صورتها على حسابه ويفتخر بجندية إسرائيلية سابقا مرتدية فستانا من تصميمه”.

وأضافت الشامي “لا تخرب أحد الأشياء القليلة الذي يجعلنا نحن الشعب اللبناني نفخر به”.

وأزيلت الصورة من حساب المصمم اللبناني على إنستغرام استجابة للانتقادات، بحسب ما ورد في وسائل إعلام لبنانية الجمعة.

وذكرت التقارير أن صعب لم يقم هو مباشرة بنشر الصورة على إنستغرام، بل إن الشركة التي كلفها صعب بإدارة حسابه على المواقع الاجتماعية هي التي قامت بذلك.

ويعيش المصمم اللبناني صعب (54 عاما) بين لبنان وباريس وجنيف، في حين أنه لم يعلق على حالة الغضب تلك.

وكانت جادوت قد ظهرت بفستان من أزياء صعب في 9 يناير عندما حضرت احتفال المجلس الوطني الأميركي لمراجعة الأفلام في نيويورك.

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