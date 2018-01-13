السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

التمويلات المشبوهة تلاحق حملات دعم ترشح البشير

منظمة 'المبادرة القومية لشباب حول الرئيس' تنفي تلقي أي إعانات مالية من الداخل أو الخارج.

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(2)]

حان وقت التغيير

الخرطوم - نفت منظمة ”المبادرة القومية لشباب حول الرئيس” الداعمة لإعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر حسن البشير لولاية رئاسية جديدة، تلقي مبالغ مالية عبر بنك بريطاني، مشددة على أنها ستكون حاضرة في زيارة للبشير إلى ولاية النيل الأبيض.

وكانت وثيقة مسربة منسوبة لبنك “ها س ب س” البريطاني أفادت بتحويل 500 ألف جنيه إسترليني لمنظمة “شباب حول الرئيس” تتبنّى إعادة ترشيح الرئيس السوداني في انتخابات 2020.

وقال رئيس المنظمة ياسر الجميعابي لموقع “سودان تربيون” إن هذه الوثائق “مزورة”، مشددا على أن منظمته لم تتلق أي إعانات مالية من الخارج أو الداخل، وزاد “تلقينا عروضا من سودانيين لدعم المنظمة لكننا الآن لسنا محتاجين للمال، لأن العضوية تقوم بكل المهام بالتطوع”. ودشنت المنظمة نشاطها في 19 ديسمبر الماضي لدعم ترشيح البشير لدورة رئاسية ثالثة في انتخابات العام 2020.

ويثير ترشح البشير لولاية رئاسية جديدة جدلا كبيرا حتى في صفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، حيث أن دستور البلاد يمنع ذلك، كما أن كثيرين يرون أنه حان وقت التغيير.

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