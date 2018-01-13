هاشتاغ اليوم: العراق.. دولة حجي ثقب

المشعوذ العراقي أحمد الوائلي يعود إلى دائرة الجدل على الشبكات الاجتماعية بعد تداول صورة أثناء القبض عليه بتهمتي الدجل والاحتيال.

العرب

الشعوذة السياسية تملأ العراق

بغداد - عاد المشعوذ العراقي أحمد الوائلي المعروف بحجي ثقب إلى دائرة الجدل على الشبكات الاجتماعية بعد تداول صورة أثناء القبض عليه بتهمتي الدجل والاحتيال.

ولم يؤكد أي مصدر المعلومة.

ويعرف ثقب بالدجل والشعوذة، وكان قد تعلم بعض الطرق للتنويم المغناطسي وغيرها وأصبح يطبقها على مريديه حتى ذاع صيته بين العراقيين.

وكتب مغرد تعليقا على الصورة:

hushamalhashimi@

أنباء عن قيام قوة استخبارية باعتقال المدعو أحمد الوائلي المعروف بحجي ثقب على خلفية اتهامه بالكذب والاحتيال على الناس.

واعتبر معلق:

علي الباشا‎

قررت أن أصبح مثل حجي ثقب؛ اقرأ الفاتحة على من يدعي المرض وينبطح والناس تصيح صلوات على محمد وتهلهل. يمكن أن أستفيد.

وقال مغرد:

Sicario_SAM@

يجب تصفية المجتمع من هذه النماذج، يكفي خرافات السياسيين لنتحمل أيضا خرافات الدجالين والمشعوذين.

وأكد آخر:

devaneh@

العراق دولة حجي ثقب وهو رمز الشعب والمرجعية.. مع الأسف الساحر أو كما يسمى بالفارسية “جادوباز" أصبح يمثل الدين والمذهب ويتحكم في كل شيء.

واقترح مغرد:

kadhjk@

بكل قرية عدنا حجي ثقب لذلك أرى أن الحل الوحيد هو تسفيههم أعلاميا وكسر هيبتهم ببرامج تلفزيونية مثل البرنامج الذي كان يبث على قناة بغداد، لكن بصورة أفضل، لأن سجنهم لن يقلل إيمان المجتمع بهم.

وكان ثقب تعرض لسخرية لاذعة حين ادعى أن المشعوذ أبا علي الشيباني دجال.

وذكر عراقيون أن غرابا يقول لغراب وجهك أسود!

ووصفت صفحة على فيسبوك:

سوخة الدنيا

وجه والدنيا عوجة. كلاسيكو الشعوذة. حجي ثقب وأبوعلي الشيباني.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قررت إغلاق مراكز “الشعوذة والعلاج الروحاني” وحذرت من عمليات النصب. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه المراكز كونها تسيء للمجتمع. وعلق مغرد:

mustafakamilm@

قرار جيد، ولكن ماذا عن مراكز الشعوذة السياسية التي تملأ العراق؟

وأكد آخر:

HusinLilh@

دجل أذناب إيران في كل أرجاء العراق. الفكر الغبي أساسه طهران.

واتسعت مؤخرا ظاهرة السحر والشعوذة بمناطق عدة في العراق، ما تسبب في مشكلات اجتماعية وأمنية كبيرة.