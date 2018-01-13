لاعب تنس طاولة آلي يحدد لغة جسد خصمه

الروبوت فوربيس يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الآلي، إلى جانب أنظمة التحكم في الحركة وتكنولوجيا الاستشعار لتتبع كرة البينغ بونغ.

العرب

تحسين مهارات المنافسين من البشر

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – أبهر أول مدرب آلي في العالم للعبة تنس الطاولة زائري معرض إلكترونيات المستهلكين (سي.إي.أس) في مدينة لاس فيغاس الأميركية هذا الأسبوع، حيث يجري عرض أحدث الابتكارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا، وهذا المعرض التكنولوجي هو الأكبر في العالم.

ويعتبر لاعب تنس الطاولة الآلي “فوربيس” من بنات أفكار الشركة الصناعية أومرون، حيث يعتمد فوربيس على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الآلي، إلى جانب أنظمة التحكم في الحركة وتكنولوجيا الاستشعار لتتبع كرة البينغ بونغ وملاحظة تحركات اللاعبين المنافسين.

وقال كيث كيرستن المدير التسويقي بشركة أومرون إن هذا “الروبوت يبدو أنه يركز على كرة البينغ بونغ، إلا أنه يركز أيضا على اللاعب الذي أمامه، لذا فهو يستخدم تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه، والذكاء الاصطناعي ولغة الجسد ليتمكن من تحديد قدرة اللاعب على اللعب”.

وأضاف كيرستن “الفكرة هنا هي أنه إن لم تكن لاعبا جيدا للعبة، مثلي، فإن هذا الآلي سيلعب بطريقة سهلة نوعا ما. وإذا ما تحسن أداؤك أو حل مكانك أحد يجيد اللعب أفضل منك فإن هذا الآلي يصبح أسرع ويزيد من صعوبة لعبه ليطور مهاراتك إلى الأفضل وبهذا الشكل فإنه يساعد على تحسين مهارات المنافسيه من البشر”.

ويمكن لهذا اللاعب الآلي أن يرصد حركة كرة تنس الطاولة وموقعها في ثمانين مرة خلال ثانية واحدة، وأن يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحركة التالية لمنافسه.

وتجدر الإشارة، إلى أن الروبوتات هيمنت على منصات المعرض واستحوذت على اهتمام رواده، فإلى جانب الروبوتات اللطيفة والودودة التي تسعى لمصادقة البشر ومبادلتهم المشاعر، ظهرت روبوتات راقصة تتاميل بغنج.

وكان لهذه الروبوتات الجريئة المعروضة على هامش معرض سي.إي.أس، أثر لافت مساء الاثنين الماضي.

وقال مبتكر هذه الروبوتات الفنان البريطاني جايلز ووكر الذي صنعها من أجزاء مجسمات عرض بأشكال أنثوية وقطع سيارات “كنت أريد صنع أمر مثير بالاستعانة بمخلفات”.