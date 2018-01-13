الجاكت المموجة الخفيفة تشهد رواجا

الجاكت المموجة تشهد رواجا كبيرا قد يستمر للعام القادم ، لما تتمتع به من قدرة على تدفئة الجسم مع خفة وزنها.

العرب

إطلالة عصرية

تشهد الجاكت المموجة الخفيفة رواجا كبيرا قد يستمر للعام القادم أيضا، لما تتمتع به من قدرة على تدفئة الجسم مع خفة وزنها.

وتتوقع مجلة “تكستيل فيرتشافت” الألمانية المعنية بالموضة أن موديلات هذه الجاكت سوف تهيمن أيضا على السوق وتظل عصرية في فصل الشتاء لعام 2019-2018 أيضا.

وأشارت المجلة إلى أن الأجزاء البارزة في هذا النوع من الجاكت ستشهد رواجا كبيرا، بحيث تكون أسطحها مثلا مصنوعة من الصوف أو النايلون المطبوع.

وللتمتع بإطلالة مختلفة ومتنوعة أوضحت المجلة أنه يمكن الدمج بين أسطح لامعة وأخرى باهتة اللون.

جدير بالذكر أن نوعية الجاكت المموجة تكون محتوية عادة على بطانة محشوة بريش البط أو الإوز. وبفضل هذه البطانة مع نوعية معالجة معينة تتمتع الجاكت بقدرة فائقة على إبقاء الجسم دافئا.

ومن جهة أخرى أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن معطف الاستحمام يمثل نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة مريحة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة أن معطف الاستحمام هو معطف وثير ذو رباط يتم لفه حول الوسط؛ لذا فهو يخلو من الأزرار أو السحّاب.