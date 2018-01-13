السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

فرنسا توقف استخدام تقنية الفيديو

الرابطة الفرنسية لأندية كرة القدم المحترفة توقف استخدام تكنولوجيا خط المرمى في مباريات مسابقات الدوري لفترة غير محددة.

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(23)]

إخفاقات تكنولوجية

باريس - أوقفت الرابطة الفرنسية لأندية كرة القدم المحترفة، استخدام تكنولوجيا خط المرمى في مباريات مسابقات الدوري، لفترة غير محددة، بعد وقوع خطأين اثنين للتكنولوجيا.

وأبلغت الرابطة شركة “جول كنترول” الألمانية التي توفر نظام تكنولوجيا خط المرمى لمسابقات الدوري، بالقرار بعد “إخفاقين فنيين جديدين” للتكنولوجيا في مباريات دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الفرنسية وأضافت الرابطة الفرنسية في بيان أنها كانت قد أبلغت الشركة الألمانية رسميا في 21 ديسمبر الماضي بوقوع “عدة أعطال”.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الرابطة بعد أيام لاتخاذ القرار في ما يتعلق بكيفية المضي قدما في استخدام التكنولوجيا. وتعد شركة “جول كنترول” واحدة من بين أربع شركات معتمدة لتوفير تكنولوجيا خط المرمى، وقد جرى اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويرأس الشركة سيمون رولفس لاعب المنتخب الألماني سابقا.

وأعرب مسؤولون ألمان عن قناعتهم، بإمكانية استخدام نظام تقنية حكم الفيديو المساعد، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إجراؤها في روسيا، الصيف المقبل، وما بعدها. وقال لوتز مايكل فلوريتش، رئيس لجنة التحكيم الألماني، في مؤتمر صحافي، “أعتقد أن هذا النظام سوف يستخدم في مونديال 2018”.

وسيقوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتقييم التجارب الحالية لاستخدام نظام تقنية حكم الفيديو المساعد، خلال الاجتماع الذي سيعقده، في وقت لاحق من الشهر الحالي، على أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استخدامه مرة أخرى، بما في ذلك كأس العالم بروسيا، في الثاني من مارس المقبل. وتمت تجربة نظام تقنية حكم الفيديو المساعد، في عدد من بطولات الدوريات المحلية، من ضمنها الدوري الألماني (بوندسليغا)، وكذلك في بطولتي كأس القارات، وكأس العالم للأندية.

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