شبح نيمار يهدد عرش رونالدو

نادي ريال مدريد، يضع عينه على النجم نيمار جونيور الذي يعد أبرز الغلاكتيكوس المرشحين لارتداء القميص الأبيض في الصيف المقبل.

العرب

رقم صعب في النادي الملكي

مدريد - كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، يضع عينه على نجم كبير، يعد أبرز الغلاكتيكوس المرشحين لارتداء القميص الأبيض في الصيف المقبل. وأكدت صحيفة ماركا المدريدية، أن النادي الملكي يحضر لمرحلة جديدة قد ينفق فيها ما يزيد على 400 مليون يورو في التعاقدات، لإعادة هيكلة الفريق، والاسم الأول من دون منازع حاليا في السوق هو نيمار جونيور.

فالنجم البرازيلي يبقى متفوقا على إيدين هازارد، وهاري كين، وتيمو فيرنر، سواء من الناحية الفنية، أو من الجانب الاقتصادي والعائدات التي سيجنيها النادي بعد التعاقد معه. كما أن ضم نيمار سيكون ضربة موجعة لنادي برشلونة، تذكره بتلك التي تلقاها عند التعاقد مع لويس فيغو.

ولكن الصحيفة اعترفت بأن العملية لن تكون سهلة مطلقا، خاصة أن إدارة النادي الملكي تكن احتراما كبيرا لنظيرتها في باريس سان جرمان. غير أن الجو لا يخلو من المؤشرات التي قد تساعد ريال مدريد على إتمام هذه الصفقة. فقد أكدت ماركا أن ريال مدريد استقبل العديد من الرسائل والإشارات الرمزية من نيمار، توحي برغبته في ارتداء قميص البلانكو، كان أولها في حفل اختيار أفضل لاعب في العالم، حيث جلس اللاعب البرازيلي في مكان قريب جدا من بعثة النادي الملكي.

وتوالت هذه الإشارات منذ ذلك الحين، انتهاء بتواجد مبعوث لريال مدريد مع نيمار خلال عطلة رأس السنة. ويبدو أن هذه الإشارات أقنعت إدارة بيريز ببدء مفاوضات طويلة الأمد، لن تكون سهلة مطلقا. وبالإضافة إلى رغبة اللاعب، فإن سان جرمان يضع عينه هو الآخر على نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، والنادي الباريسي مستعد لدفع مبلغ كبير من أجل الحصول على خدماته، وهي عملية قد تدخل على الخط من أجل تسهيل وصول نيمار إلى سانتياغو بيرنابيو.

ويعد عدم دخول ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية، مؤشرا على أنه يحضر لما هو أكبر بعد نهاية الموسم. ويملك النادي الملكي حاليا في خزينته 200 مليون يورو، جاهزة لصرفها في سوق الانتقالات الصيفية، التي قد تشهد انقلابات دراماتيكية في تغيير معالم كرة القدم الأوروبية.

ضربة موجعة

من جانبه كشف البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنكليزي، موقفه من الاستمرار مع البلوز، وذلك بعد التقارير التي ربطته مؤخرا بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد. وزعمت تقارير مؤخرا أن صانع الألعاب البلجيكي قد اتفق على الانضمام إلى النادي الملكي خلال الصيف المقبل، فيما صرح والده بأن اللاعب يرفض تجديد عقده مع البلوز في انتظار عرض من المرينغي.

ورغم ذلك فإن البالغ من العمر 27 عاما تحدث أخيرا للمرة الأولى منذ فترة طويلة ليؤكد أن مستقبله سيكون في ملعب ستامفورد بريدج، وذلك خلال حضوره لمباراة دوري السلة الأميركي السنوية في لندن. وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” عند سؤاله بشأن تجديد تعاقده مع تشيلسي “نعم سأوقع.. أعتقد أن الحارس تيبو كورتوا سيوقع أولا، ثم أنا”. وبذلك من المتوقع أن يجدد هازارد عقده مع تشيلسي بمجرد توقيع مواطنه حارس المرمى على عقد جديد مع النادي الأزرق براتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، علما أن هناك تقارير صحافية ربطت ريال مدريد بالتعاقد معه.

وعلى الرغم من أن هازارد يتبقى له عامان في عقده الحالي مع تشيلسي، إلا أن إدارة بطل البريميرليغ تخشى أن تواجه في النهاية، وضعا مماثلا لما حدث لأرسنال مع المهاجم أليكسيس سانشيز، المتوقع رحيله عن الغانرز مجانا في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع نادي شمال لندن.

شرط وحيد

في سياق متصل وضع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي شرطا وحيدا للانضمام إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل. ووفقا لصحف إيطالية فإن الأرجنتيني سينضم إلى النادي الملكي في حال عدم تأهل إنتر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهي البطولة التي لم يشارك فيها صاحب الـ24 عاما حتى الآن رغم أنه شارك في 176 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل خلالها 99 هدفا. ويراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، وعلى استعداد تام لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري المقدر بـ110 ملايين يورو.

وعلى الجانب الآخر يحتاج النيراتزوري إلى تعزيز عائداته بالحصول على أموال التأهل لدوري أبطال أوروبا لموازنة الأمور المالية، خاصة أن النادي غير قادر على الإنفاق في الميركاتو هذا الشهر، بسبب قيود قواعد اللعب المالي النظيف الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي.