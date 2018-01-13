ليفربول يلاقي سيتي في قمة إنكليزية

تعيش منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم على وقع مواجهات قوية، يبقى أبرزها لقاء القمة الذي سيجمع بين صاحب الصدارة مانشستر سيتي بنظيره ليفربول ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

العرب

صراع الأقوياء

لندن - يستضيف ليفربول الرابع مانشستر سيتي المتصدر، في مواجهة من العيار الثقيل الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يفتقد فيها نجمه البرازيلي كوتينيو المنتقل إلى برشلونة الإسباني.

ويلتقي مانشستر يونايتد الثاني وتشيلسي الثالث وحامل اللقب ضيفيهما ستوك سيتي الاثنين وليستر سيتي السبت، ويخوض توتنهام الخامس اختبارا صعبا مع ضيفه إيفرتون التاسع، في حين يحل أرسنال السادس ضيفا على بورنموث.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق مريح يبلغ 15 نقطة عن غريمه مانشستر يونايتد، الذي يتقدم بدوره بنقطة واحدة عن تشيلسي. ويأتي ليفربول رابعا وله 44 نقطة، مقابل 41 لتوتنهام و39 لأرسنال. ويخوض ليفربول مباراته الأولى بعد انتقال صانع ألعابه كوتينيو إلى برشلونة متصدر الدوري الإسباني في صفقة كبيرة بلغت 160 مليون يورو.

الأسلحة اللازمة

لكن المدرب الألماني يورغن كلوب يملك الأسلحة اللازمة لخوض المباريات الكبيرة بوجود الهداف الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي الآخر فيرمينو. وامتاز ليفربول بقدرته الهجومية الكبيرة هذا الموسم حيث سجل 50 هدفا في 22 مباراة في البطولة حتى الآن، منها 17 لصلاح الفائز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2017. ويحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة بفارق هدف خلف مهاجم توتنهام الدولي هاري كين. وغاب المهاجم المصري عن مباراة الفريق الأخيرة في مسابقة الكأس ضد إيفرتون بسبب إصابة طفيفة.

وعزز ليفربول صفوفه مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده مع المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (84 مليون يورو) من ساوثهامبتون.

وشارك فان ديك في مباراة الكأس أمام إيفرتون وسجل له هدف الفوز (2-1). ويأمل كلوب أيضا بموافقة لايبزيغ الألماني على الانتقال الفوري للاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا على الرغم من أن العقد الموقع بينهما يدخل حيز التنفيذ في نهاية الموسم. وأكد فيرجيل، أنه لا يشعر بالقلق من الضغوط عليه بعد أن انضم للريدز. وفي تصريحات صحافية قال اللاعب “كوني أغلى مدافع في العالم لا يجعلني أشعر بالتوتر”.

مانشستر يونايتد وتشيلسي ينتظران خسارة جديدة لمانشستر سيتي لتقليص الفارق وإعادة طابع المنافسة على الصدارة

وأضاف “إنها مكافأة على العمل الجاد الذي قمت به حتى الآن، أن يكون النادي مستعدا لدفع هذا المبلغ الكبير من المال لضمي، لكني لا أستطيع أن أغير أي شيء في ما يتعلق بذلك”. واختتم “كل شيء هنا في ليفربول رائع، النادي والجماهير وزملائي والمدرب، الأجواء رائعة في كل مباراة على أرضنا، أنا سعيد جدا للعب ضمن هذا النادي”.

يذكر أن فان ديك كان يأمل في الانضمام إلى ليفربول خلال الصيف الماضي إلا أن الصفقة لم تكتمل.

في المقابل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا يسير بخطوات ثابتة نحو إحراز اللقب، كما أنه يحارب على جميع الجبهات، وقد بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة بازل السويسري، وخطف له مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الثلاثاء هدف الفوز على بريستول سيتي (2-1) في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، كما بلغ الدور الرابع من مسابقة الكأس. لكن غوارديولا اعتبر أن إحراز أربعة ألقاب في هذا الموسم هو طرح “غير واقعي”، مشيرا إلى إنه يحتاج إلى أكثر من 30 لاعبا لتحقيق هذا الهدف غير المسبوق لفريقه.

وقال الإسباني قبل أيام “ربما يمكن طرح هذا السؤال في مارس أو أبريل إذا كنا لا نزال في المسابقات الأربع”. وبعد مشوار رائع حقق فيه رقما قياسيا في البطولات الخمس الكبرى بـ18 فوزا متتاليا في البطولة قبل أن يتعادل مع كريستال بالاس في نهاية العام، بدأ سيتي 2018 بفوز سهل على واتفورد (3-1) في المرحلة الماضية.

وينتظر مانشستر يونايتد وتشيلسي خسارة مانشستر سيتي لتقليص الفارق وإعادة طابع المنافسة على الصدارة بعد أن ابتعد الأخير بـ15 نقطة. وفقد يونايتد قبل أيام لقبه في كأس الرابطة بخسارته أمام بريستول (1-2) في ربع النهائي، لكنه بدأ الدوري هذا العام بفوز على إيفرتون (2-0)، ويأمل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في البناء على هذه البداية الجيدة لمواصلة الضغط على سيتي، إذ سيخوض مباراة سهلة مع ستوك سيتي الثامن عشر والمهدد بالهبوط.

وينشد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الأمر ذاته ضد ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي والذي تحسنت عروضه كثيرا بعد إسناد إدارته الفنية للفرنسي كلود بويل خلفا لكريغ شيكسبير المقال من منصبه. وارتقى ليستر إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وقد تغلب على هادرسفيلد (3-0) في المرحلة الماضية، التي تعادل فيها تشيلسي أيضا في ديربي لندن مع أرسنال (2-2). والتقى تشيلسي مع أرسنال مجددا في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الأربعاء وكانت النتيجة سلبية.

ومن المحتمل أن يشرك كونتي لاعبي الوسط داني درينكووتر والفرنسي نغولو كانتي ضد فريقهما السابق للمرة الأولى. وساهم اللاعبان إلى جانب جيمي فاردي والجزائري رياض محرز بإحراز ليستر سيتي لقب البطولة في موسم 2015-2016، وعاد كانتي وتوج مع تشيلسي أيضا الموسم الماضي. وقال المدرب الإيطالي المرشح لتدريب منتخب بلاده، الأحد بعد الفوز الكاسح على ستوك (5-0) “من أسباب وجود داني هنا إنه فاز باللقب مع نغولو قبل عامين”.

وكان درينكووتر قد أشاد بكانتي لدى انضمامه إلى تشيلسي بقوله “لعبت مع نغولو لموسم ولم تكن هناك فعلا أي مباراة لم أستمتع بها باللعب إلى جانبه”. ويخوض توتنهام مباراة لا تخلو من صعوبة أمام ضيفه إيفرتون وسط حديث متكرر عن رحيل أبرز لاعبيه وخاصة هاري كاين وديلي آلي. لكن رئيس النادي دانييل ليفي أكد أن النجمين لن يتركا الفريق لا في فترة الانتقالات الشتوية ولا حتى في نهاية الموسم.

دائرة الصراع

يحل أرسنال ضيفا على بورنموث السادس عشر ساعيا إلى البقاء في دائرة الصراع على أحدى البطاقات الأوروبية. وفي باقي المباريات، يلتقي السبت واتفورد مع ساوثمبتون، وكريستال بالاس مع بيرنلي، وهادرسلفيد مع وست هام، ووست بروميتش ألبيون مع برايتون، ونيوكاسل مع سوانزي سيتي.

في سياق متصل ركّزت الصفحات الرياضيّة للصحف الإنكليزيّة، على مستقبل نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، بعدما أكّدت التقارير دخول مانشستر يونايتد على خط ضم اللاعب.