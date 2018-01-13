السعوديات متحمسات في المدارج لأول مرة

الخطوة الاستثنائية تأتي في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية سلسلة من التغييرات الاجتماعية المتسارعة.

العرب

حدث تاريخي

جدة (السعودية) - تدخل النساء ملعبا لكرة القدم للمرة الأولى في محافظة جدة (غرب المملكة العربية السعودية)، في حدث تاريخي بالمملكة المحافظة بعد السماح للنساء بتشجيع فرقهن المفضلة من داخل الملعب.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغييرات الاجتماعية المتسارعة من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل وإعادة فتح دور السينما.

ويقود حركة التغيير في المملكة ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) ضمن خطة اقتصادية اجتماعية طرحها في العام 2016 تحت مسمى “رؤية 2030”.

وتبدأ المباراة بين فريقي الأهلي والباطن ضمن مباريات الدوري السعودي في وقت متأخر، لكن الحماس للمباراة سبق صفارة البداية بأشواط في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت لمياء خالد ناصر (32 عاما) المقيمة في جدة “مع هذا الحدث، يتأكد لنا أننا نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر. أشعر بفخر كبير لأنني شاهدة على هذا التغيير”.

وترى رويدة علي قاسم (50 عاما) أن يوم المباراة “يوم تاريخي في المملكة يستكمل التغييرات الجذرية الأخيرة”، مضيفة “أنا فخورة وسعيدة جدا بهذا التطور ومواكبة الإجراءات الحضارية التي تنتهجها أغلب الدول. أتمنى أن يدوم هذا العز”. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الإعلام السعودية أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات في هذا الشهر.

وقالت نورة بخرجي “كنت دائما أشاهد المباريات على شاشة التلفزيون، بينما يذهب أشقائي إلى الملعب. كنت أشعر بالحسرة كلما ذهبوا وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة المباريات من على المدرجات”. وأضافت “سألت نفسي مرارا: لماذا لا أستطيع الذهاب؟ اليوم، تغيّر هذا الأمر. إنه يوم للمتعة والفرح”.

وشجعت قبل ساعات من المباراة، فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتها في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة تحمل ألوان الفريق.وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن سحب تذاكر مجانية لخمس عائلات ترغب في السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد المباراة التي تقام الجمعة على المدرجات في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الأماكن العامة. لكن سمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في سبتمبر الماضي للمرة الأولى.