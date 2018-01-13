السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

الكاف يعدل مواعيد البطولات الأفريقية

الكاف يقرر توفير أداة 'فيلدويز' لمراقبة أداء اللاعبين للمنتخبات الأفريقية الخمسة المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(1)]

تغييرات في أجندة البطولات الأفرقية

الرباط - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في الدار البيضاء الأربعاء تغيير موعد البطولات الأفريقية للأندية.

وتقرر أن تقام بطولتا دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية) في الموسم المقبل حيث تبدآن في ديسمبر 2018 وتنتهيان في مايو 2019، وفي 2019 ستبدأ البطولتان في سبتمبر وتنتهيان في مايو.

كما قرر الكاف أنه اعتبارا من العام الحالي سيتم سداد كل المستحقات المالية للحكام المختارين لإدارة المباريات التابعة للاتحاد مباشرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح الكاف عبر موقعه الرسمي أن “هذا القرار التاريخي يعد تنفيذا للوعد الانتخابي من رئيس الكاف أحمد أحمد، وهو من شأنه أن يقلص من العبء المالي على الاتحادات الوطنية وأيضا يقلص التحديات الأخلاقية كونه يزيل الشكوك بين الاتحادات الوطنية والحكام”.

وقرر الكاف أيضا توفير أداة “فيلدويز” وهي أداة تكنولوجية لمراقبة أداء اللاعبين للمنتخبات الأفريقية الخمسة المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، وسيتم توفير هذه الأداة أيضا للاتحادات الـ49 الأخرى بالكاف. كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الحالي. وتم تحديد أيام 9 و10 و11 فبراير لمباريات الذهاب للدور التمهيدي، و20 و21 للقاءات الإياب في البطولتين.

كما تم تحديد مباراة السوبر الأفريقي، والتي تقام بين بطلي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، أحد أيام 23 و24 و25 فبراير.

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