بطولة أفريقيا للمحليين تبدأ بسعي مغربي للقب أول

المنتخب الليبي المحلي يسعى إلى استعادة لقب البطولة الذي توج به خلال نسخة 2014 التي دارت بجنوب أفريقيا.

العرب

تأهب الأبطال

الرباط – تنطلق السبت منافسات النسخة الخامسة من بطولة الأمم الأفريقية في كرة القدم للمحليين (شان 2018) التي يستضيفها المغرب حتى 4 فبراير، وسط منافسة متوقعة بين البلد المضيف الباحث عن لقبه الأول وساحل العاج والكاميرون ونيجيريا.

وتشكل البطولة التي تضم 16 منتخبا، فرصة للاعبين المحليين للبروز والسعي لحجز مكانهم في المنتخب الأول قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، أو لفت أنظار الأندية الأوروبية والعالمية. كما ستشهد البطولة التي تقام في الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأغادير، فرصة لتجربة أولى لتقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة تقام تحت إشراف الاتحاد الأفريقي للعبة.

وكانت البطولة مقررة في كينيا قبل أن تسحب منها الاستضافة بسبب التأخر في الاستعدادات، وهي تشكل تحديا بالنسبة إلى المغرب الطامح إلى استضافة مونديال عام 2026، حيث يتنافس مع ترشيح ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء المباراة الافتتاحية السبت بين المنتخبين المغربي والموريتاني، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا غينيا والسودان اللذين يلتقيان الأحد.

وتغيب عن هذه البطولة جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملة اللقب، والتي توجت باللقب أيضا في النسخة الأولى عام 2009، وتونس بطلة النسخة الثانية عام 2011، بينما تسعى ليبيا إلى التتويج مجددا باللقب الذي أحرزته في النسخة الثالثة عام 2014. ويشارك المنتخب المغربي للمرة الثالثة في البطولة بعد جنوب أفريقيا 2014 ورواندا 2016، علما أنه غاب عن نسختي 2009 و2011.

واعتبر مدرب المنتخب المغربي المحلي جمال السلامي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المغربي، أن “مهمة البلد المستضيف للدورة لن تكون سهلة، خاصة وأن جميع المنتخبات الأخرى استعدت جيدا”. ورأى أن المنافسين يدركون “قوة المنتخب المغربي المحلي الذي أقصى نظيره المصري، إضافة إلى الصحوة التي تعرفها كرة القدم المغربية مؤخرا”، بعد بلوغ المنتخب الأول نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاما، وتتويج الوداد البيضاوي بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 25 عاما.

ورأى اللاعب الدولي المغربي السابق محمد أمين قبلي أن المشاركة في البطولة الأفريقية تمنح “حافزا قويا للاعبين المغاربة من أجل التأكيد على أحقيتهم في حمل قميص المنتخب الأول”، في ظل اهتمام مدرب المنتخب الأول الفرنسي هيرفيه رينارد “بلاعبي البطولة المحلية من خلال استدعاء مجموعة منهم لتعزيز الفريق الأول”.

نيجيريا تريد اللقب

في المجموعة الثانية، تتنافس منتخبات ساحل العاج وناميبيا وزامبيا وأوغندا على الملعب الكبير في مدينة مراكش. ويبرز ساحل العاج كأحد المنتخبات المرشحة للمنافسة بقوة على اللقب. وبحسب تصريحات أدلى بها مدربه إبراهيم كمارا لموقع اتحاد بلاده، اعتبر أن “كل منافسة لها رهاناتها. خلال الدورة السابقة من الشان بلغنا نصف النهائي، وهدفنا في دورة 2018 تحقيق النتيجة نفسها”، متوقعا ان تكون المنافسة مفتوحة لا سيما في ظل غياب حاملة اللقب الكونغو الديموقراطية. وتضم المجموعة الثالثة ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا ورواندا، وستجري مبارياتها على ملعب مدينة طنجة. ويسعى المنتخب الليبي المحلي إلى استعادة اللقب الذي توج به خلال نسخة 2014 بجنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الليبي فاتح حبلوص الناطق الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم إن “مكافآت كبيرة رصدت للطاقم الفني ولاعبي المنتخب الليبي في حال الفوز ببطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين” وحدد المسؤول الليبي قيمة هذه المكافآت، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية، في حدود 25 ألف دولار (50 ألف دينار ليبي). وصرح عبدالله موسى لاعب المنتخب النيجيري المحلي أنه يثق بقدرته وزملائه على تحقيق اللقب، علما أن نيجيريا هي الوحيدة من المنتخبات المشاركة التي ترافق المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نيجيرية، “أعرف قيمة لاعبي المنتخب النيجيري والمجهودات التي يقوم بها الطاقم التقني للمنتخب، وهو ما يجعلني أثق بشكل كبير بإمكانياتنا وقدرتنا على التتويج باللقب، سنذهب إلى المغرب من أجل العودة باللقب”.

أبرز المرشحين

يحتضن الملعب الكبير لمدينة أغادير مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو والكاميرون والكونغو. وبدأ المنتخب الكاميروني، أبرز المرشحين في هذه المجموعة، والذي توج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأساسية في 2017، تحضيراته في وقت مبكر، بعدما وصل إلى المغرب في الأول من يناير.