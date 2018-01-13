الإمارات والسعودية ترفضان اللعب في قطر آسيويا

جددت السعودية والإمارات مطالبتهما باللعب في ملاعب محايدة بمواجهة الفرق القطرية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2018، الذي تنطلق مباريات دور المجموعات فيه في 12 فبراير. وأكد ممثلو الإمارات والسعودية الذين اجتمعوا الخميس مع وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الهندي برافول باتل النائب الأول لرئيس الاتحاد القاري، أن قرار عدم اللعب بنظام الذهاب والإياب لا رجعة فيه.

العرب

الجزيرة يبحث عن ملعب محايد

دبي – قال محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات في تصريحات صحافية “أوصلنا الرسالة لوفد الاتحاد الآسيوي وأهمها أننا لن نلعب في قطر رغم أهمية دولة الإمارات في إنجاح دوري أبطال آسيا، حتى لو اضطررنا لأن ننضم إلى كونفيدرالية (اتحاد قاري) أخرى، وصلت الأمور إلى هذا الحد، لن يستطيع أحد إجبارنا على المشاركة في أماكن لا نرغب اللعب بها، وكسر قرار دولتنا في هذا الإطار”.

وجزم الرميثي الذي عين مؤخرا رئيسا لهيئة الرياضة في الإمارات بديلا ليوسف السركال بأن “أنديتنا ستلعب في بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام ولكن في ملاعب محايدة”. وتابع “بنسبة 99 بالمئة سنلعب في ملاعب محايدة أو وداعا آسيا”.

ومن جهته، قال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اجتماعه مع وفد الاتحاد الآسيوي “أطلعنا الوفد بأن الأمر محسوم لدينا، الأندية السعودية لن تلعب في قطر، ولن نخاطر بسلامة لاعبينا وجماهيرنا”. وكشف عزت أن “اتحاد كرة القدم السعودي ينتظر القرار النهائي بهذا الشأن في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بشهر فبراير”، معتبرا أنه في حال الإصرار على نظام الذهاب والإياب فإن “ذلك يعني غياب ستة فرق إماراتية وسعودية، وبالتالي ستفشل البطولة الآسيوية فشلا ذريعا ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك”.

عدم الموافقة

كان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر في 28 نوفمبر عدم الموافقة على طلب الإمارات والسعودية بخوض مباريات دوري أبطال آسيا مع الفرق القطرية في ملاعب محايدة. وحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي آنذاك فإن”المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر المحافظة على النظام الحالي لخوض المباريات بطريقة الذهاب والإياب، وبحيث يستمر النظام الحالي حسب تعليمات دوري أبطال آسيا 2018 خلال المباريات التي تجمع بين أندية السعودية والإمارات وقطر”.

المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد قرر في 28 نوفمبر عدم الموافقة على طلب الإمارات والسعودية

وتابع البيان “في أعقاب توصيات لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتفق المكتب التنفيذي الذي ناقش هذا البند برئاسة تشونغ مونغ-غيو نائب الرئيس، على أن جميع الاتحادات الوطنية المعنية يجب أن تبحث مع حكوماتها الحصول على إذن خاص لسفر منتخبات وأندية كرة القدم.. وساند المكتب التنفيذي قرار لجنة المسابقات إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدول المعنية، من أجل محاولة بحث الأمر مع الاتحادات الوطنية والحكومات المعنية لإيجاد حلول للمباريات التي تقام في العادة بنظام الذهاب والإياب”.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي في 20 ديسمبر “يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإرسال وفد رفيع المستوى، برئاسة برافول باتيل النائب الأول لرئيس الاتحاد، من أجل زيارة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك في مطلع شهر يناير الجاري.. سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين وكالة أمن مستقلة من أجل إعادة تقييم وضع الأمن والسلامة بشكل شامل في منطقة الشرق الأوسط”.

إصرار الاتحاد الآسيوي

عقب اجتماعه بالاتحاد القطري تحدث برافول باتيل لوسائل الإعلام وشرح الأهداف من زيارته وقال “سبب الزيارة الوضع السياسي للمنطقة، والحاجة إلى تقريب وجهات النظر، والاتحاد الآسيوي في نفس الوقت يصر على مشاركة كل الاتحادات في بطولاته، كما أن الاتحاد الآسيوي يصر على إقامة كل المباريات سواء المنتخبات أو الأندية بنظام الذهاب والإياب”. ومن جانبه قال منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم “استقبلنا الثلاثاء مسؤولي المكتب الأمني الرياضي الذي كلفه الاتحاد الآسيوي بزيارة الدوحة واجتمعنا معهم وشرحنا لهم جميع الأمور التي اتخذت لاستقبال الفرق والمنتخبات”.

وأضاف “أكدنا أن قطر لا تخلط السياسة بالرياضة، كما أكدنا أنها سباقة في الأمن الرياضي من خلال إنشائها مركز الأمن الرياضي ووجود إدارة أمن الملاعب بوزارة الداخلية”. وحضر الاجتماع حسب بيان الاتحاد القطري، سعود عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد القطري ومنصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة دوري أبطال آسيا أوقعت الفرق القطرية مع فرق سعودية وإماراتية، حيث يلعب الدحيل في المجموعة الثانية بجانب الوحدة الإماراتي، والسد مع الوصل الإماراتي في المجموعة الثالثة، والريان مع الهلال السعودي في المجموعة الرابعة، بالإضافة إلى الغرافة الذي يخوض التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا. وفي حال تأهله، سيلعب في المجموعة الأولى بجانب الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي.