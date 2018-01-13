السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

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السبت 13 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10868

قصص مصرية تغوص في قضايا العرب

الكاتب أسامة العمري يرصد عددا من القضايا مثل الهوّية في المجتمع العربي والغربة والاختلاف الثقافي إلى جانب قضية الحرب في سوريا واليمن وآثارها.

العرب  [نُشر في 2018/01/13، العدد: 10868، ص(14)]

قصص متنوعة في الطرح والأفكار والأسلوب

القاهرة – صدرت حديثا عن دار غراب للنشر والتوزيع مجموعة قصصية جديدة للكاتب أسامة العمري بعنوان “وجه القمر”، وتتكون المجموعة من عشر قصص متنوعة في الطرح والأفكار والأسلوب.

وتقع المجموعة القصصية في 200 صفحة تتنوع حكايات قصصها لترصد عددا من القضايا بشكل غير مباشرة مثل قضية الهوّية في المجتمع العربي، والغربة والاختلاف الثقافي في المجتمعات، إلى جانب قضية الحرب في سوريا واليمن وآثارها.

وقدم المجموعة الدكتور أمير تاج السر موجّها كلامه إلى الكاتب، حيث قال “أرى أنك اتبعت كلاسيكية القص القديم، معيدا للقصة القصيرة هيبتها في ظل التجارب الجديدة التي غيّبت الحكاية وحوّلت القصص إلى ومضات شعرية لا يمكن تصنيفها قصصا، أيضا أشيد بذكاء التقاطك للمشاهد وتوظيفك للظواهر الاجتماعية والأحداث الكبرى مثل الحرب في سوريا واليمن وما جرته من أهوال في قصص ناجحة، وأظنك استفدت من الغربة وضياع المكفول أحيانا فيها”.

ومن أبرز قصص المجموعة قصة السجناء في عربة الشرطة التي اعتبرها تاج السر “قصة رائعة لحوار الغرباء في بلد غريب”، كما نوه بقصة “وجه القمر” وقصة “الأم الموحية” بكل ما فيها من غوص عميق في المجتمع المصري، خاصة تلك البيئة الشعبية التي شهدنا ملامحها عند يوسف أبورية وآخرين.

وجدير بالذكر أن الكاتب أسامة العمري خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويعمل مستشارا في مجال التسويق وله عدد من الإصدارات مثل “خوفناك كوهست” و”البشرى”.

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