صدمة أممية وأفريقية حيال تصريحات ترامب 'العنصرية'

التصريحات تثير مجدداً تساؤلات بشأن ميل الرئيس الأميركي للإدلاء بتعليقات عنصرية.

العرب

رئيس أميركي مثير للجدل

جنيف - وصفت الأمم المتحدة الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصفت الدول الأفريقية وهايتي بأنها "أوكار قذرة" بـ"صادمة ومعيبة" و"عنصرية"، كما أعرب الاتحاد الأفريقي بدوره عن استنياءه من مثل هذه التصريحات.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف "في حال تأكدت، فإنها تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الولايات المتحدة. آسف، لكن لا أجد كلمة أخرى غير عنصرية لوصفها".

وكان كولفيل يعلق على تصريحات نقلت عن ترامب خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض حول الهجرة قال فيها "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من أوكار قذرة إلى هذا البلد"، في إشارة إلى دول أفريقية وهايتي والسلفادور.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نقل هذه التصريحات التي أثارت غضب مشرعين ديموقراطيين وجمهوريين وأثارت مجدداً تساؤلات بشأن ميل ترامب للإدلاء بتعليقات عنصرية.

وقال كولفيل "لا يمكنكم أن تصفوا بلداناً وقارات بأكملها بصفتها 'أوكاراً للقذارة' ويصبح بالتالي سكانها بأكملهم وهم ليسوا من البيض غير مرحب بهم".

وانتقد كذلك التصريحات المنسوبة إلى ترامب بأن على أميركا أن تستقبل فقط مهاجرين من بلدان مثل النروج وسكانها كلهم من البيض بدلا من بلدان أفريقية ومن هايتي.

وقال كولفيل إن "التعليق الإيجابي بصدد النروج يجعل الشعور الكامن وراءه واضحاً تماما".

وأضاف "مثل التصريحات السابقة التي تهجمت على المكسيكيين والمسلمين، المقترحات المتعلقة بالسياسات والتي تستهدف مجموعات بأكملها على أساس القومية أو الدين والإحجام عن الإدانة الواضحة لممارسات المؤمنين بتفوق البيض المعادية للسامية، والعنصرية -- في شارلوتسفيل -- كل هذا يتعارض مع القيم العالمية التي يعمل العالم بكد لإرسائها منذ الحرب العالمية الثانية والمحرقة".

وأضاف "هذه ليست مجرد قصة تتعلق بكلام فظ. إنها تتعلق بفتح الباب على مصراعيه أمام الوجه الأسوأ للبشرية، تتعلق بالنظر بعين الرضا وتشجيع العنصرية وكراهية الأجانب التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الأذى بحياة عدد كبير من الناس وتدميرها".

وقال "ربما تكون هذه النتيجة لوحدها الأكثر أذى وخطورة لمثل هذا النوع من التعليقات الصادرة عن شخصية سياسية بارزة".

بدوره انتقد الاتحاد الأفريقي الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المسيئة بشأن دول إفريقية ودول أخرى، مستدعيا في بيان تاريخ الولايات المتحدة لجلب العبيد من القارة.

وفي رده على التصريحات، قامت المتحدثة باسم الاتحاد الأفريقي إيبا كالوندو بتذكير ترامب بأن الكثير من الأفارقة "وصلوا إلى الولايات المتحدة كعبيد"، مضيفة أن تصريحات ترامب المسيئة "تتعارض مع جميع السلوكيات والممارسات المقبولة".

ووصفت الولايات المتحدة بأنها "مثال عالمي للطريقة التي تلد بها الهجرة دولة يتم بناؤها على قيم قوية من التنوع والفرص".

وفي بيانها، قالت كالوندا إن الاتحاد الأفريقي وشركائه سيواصلون معالجة أسباب الهجرة، بينما يحاربون العنصرية ورهاب الأجانب أيضا.

وفي الوقت نفسه، لجأ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا إلى موقع (تويتر) لتوبيخ ترامب بسبب خياره "المهين" للكلمات.