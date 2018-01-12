سكان شرق الموصل يستعيدون حياتهم رغم الدمار الذي يغطي الضفة الأخرى

المتعهدون والمستثمرون يعودون إلى الشطر الشرقي من مدينة الموصل بعد أن تمكنت القوات العراقية من السيطرة عليها والقضاء على تنظيم داعش في المنطقة.

العرب

سكان الموصل يكسرون حواجز الخوف

الموصل (العراق)- على الضفة الغربية من دجلة، لا يزال الدمار شاهدا على قساوة المعارك ضد الجهاديين في الموصل. لكن في الضفة الأخرى من النهر يستأنف السكان حياتهم عازمين على تعويض ما فات في القسم الاقل تضررا من ثاني أكبر مدن العراق.

ومنذ استعادة القوات العراقية السيطرة على المدينة الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية، عاد المتعهدون والمستثمرون إلى الشطر الشرقي من المنطقة التي كانت يوما مركزا تجاريا إقليميا.

ويكرر السكان، ولا سيما النساء والشباب عبارة "كسرنا حاجز الخوف"، عاقدين العزم على بث روح جديدة من الحرية في المدينة التي يعرف عنها أنها محافظة، وأصبحت بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 معقلا لتنظيم القاعدة، قبل وصول تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي دلالة على العهد الجديد، وجدت نسرين (31 عاما) وظيفة كبائعة في متجر للملابس التركية افتتح قبل أقل من شهر.

وحتى قبل دخول الجهاديين، لم تكن نسرين تتخيل أنها ستتمكن يوما من العودة إلى منزلها عند العاشرة ليلا، بعد يوم عمل طويل.

ورغم حلول الليل في شرق الموصل، فإن نسرين بحجابها الأحمر القاني الذي يظهر الجزء الأمامي من شعرها، لا تزال تقدم النصائح للزبائن داخل المتجر.

كابوس طويل

وفي واجهة العرض، تماثيل عرض الملابس التي ألبست تنانير فوق الركبة، إلى جانب مكبرات صوت تبث بصوت مرتفع أحدث الأغاني الآتية من أميركا اللاتينية أو لمغنيات لبنانيات ومصريات.

وسط سراويل الجينز الضيقة والقمصان الملونة، تتذكر نسرين السنوات الثلاث التي عاشها نحو ثلث العراق تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية وانتهاكاته باسم الإسلام السني، الذي هو أقلية في العراق، لكنه غالب في الموصل.

وتقول الشابة "لقد عانينا من الاكتئاب والجوع والدمار والاضطهاد. إنها معجزة أننا ما زلنا على قيد الحياة". وتضيف "لقد عشنا كابوسا طويلا، والآن صحونا واختلف كل شيء".

وتحت حكم الجهاديين، "إذا عثر على صبي وفتاة معا، فقد يواجهان الإعدام"، وفق ما تشير رحمة (21 عاما) التي تدرس الترجمة في جامعة الموصل.

وهناك تتجمع الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب بألوان مختلفة، والشبان بسترات وشعر مصفف بعناية بالاستعانة بمستحضرات.

وتوضح رحمة أن عمل الفتيات خارج المنزل ومع الرجال، حتى قبل دخول الجهاديين عام 2014، "لم يكن يمكن تخيله". أما اليوم، في المتجر الذي تعمل فيه نسرين، فهناك تسع نساء من بين 22 موظفا.

يقول زياد الدباغ، الذي افتتح لتوه مطعما في حي الزهور التجاري في شرق الموصل، إنه في السابق "كان سكان الموصل يذهبون إلى محافظات أخرى في العراق بحثا عن الترفيه".

على ثلاث شرفات وفي أربع قاعات، تتوزع عائلات لتناول العشاء ومجموعات من الشبان الذين يحتسون الشاي.

تشير رؤى الملاح (34 عاما) التي خرجت الليلة مع عائلتها "كان الأمر كما لو كنا قد ضعنا في وسط الصحراء، انقطعنا عن كل شيء وفجأة اكتشفنا أنه كان بإمكاننا أن نرفه عن انفسنا".

لا حظر تجول مجددا

وفي المبنى المجاور، خلف باب زجاجي ووسط سحابة من دخان النراجيل، رجال يحملون بأيديهم أوراق اللعب، قرب آخرين يتحلقون حول طاولة بلياردو وهم يشربون العصائر.

فتح مازن عفيف محله في مايو الماضي، فيما كانت المعارك تتواصل في الشطر الغربي من المدينة. يجسد نادي البلياردو هذا، بمدخنيه وموسيقاه كابوس المتطرفين الذين كانوا يفرضون القانون "منذ اكثر من عشرة اعوام".

يقول الخمسيني الذي يجلس أمام طاولة عليها دفتر حجوزات البلياردو "بعد الساعة السادسة مساء كانت الطرقات تخلو من الناس. أما اليوم فيمكنني العودة إلى منزلي عند الثانية أو الثالثة بعد منتصف الليل، من دون خوف". ويضيف "هذه حياة جديدة تبدأ، بكل ما للكلمة من معنى".

وتعتزم نسرين الاستفادة من تلك الحياة إلى أقصى حد، خصوصا مع ابنتها ذات الأعوام الـ14 التي فقدت عامين من الدراسة في ظل حكم الجهاديين.

وتؤكد نسرين أن ابنتها "ستلتحق بالمدرسة مجددا وستتابع دراستها لاحقا". وتضيف "راتب المرأة هو سلاحها. والجيل الجديد، سيكون مسلحا بشكل جيد".