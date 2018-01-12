بكين تحذر ترامب من مغبة الدخول في صراع تجاري

مجرد إشارة إلى احتمال إبطاء الصين لوتيرة شرائها للسندات الأميركية، كاف لتكبيد الدولار خسائر كبيرة هذا الأسبوع. ويرى محللون أن خطورة كهذه تكاد تكون مستحيلة، لكن بكين قصدت إيصال رسالة مفادها أن ارتهان النظام المالي العالمي لهيمنة الدولار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

العرب

الرسالة الصينية وصلت إلى الأسواق

بكين – أخلطت الحكومة الصينية أوراق مستقبل وتيرة إقبالها على شراء السندات الحكومية الأميركية، حين نفت بطريقة مشفرة التقارير التي ذكرت أنها قد تبطئ تمويل الديون الأميركية.

وقالت إدارة النقد الأجنبي الصينية أمس إن تقرير وكالة بلومبرغ الذي أشار إلى أن بكين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها، يستند إلى معلومات خاطئة وقد يكون “زائفا”.

وتعد مشتريات الصين عنصرا أساسيا في مواصلة الاقتراض الأميركي لتسديد السندات المستحقة وتمويل العجز الكبير في الموازنة، والذي أوصل الدين العام إلى أكثر من 20 تريليون دولار. وتملك الصين لوحدها ما يصل إلى 20 بالمئة من السندات الحكومية الأميركية بحسب تقديرات المحللين.

وكانت بلومبيرغ قد ذكرت يوم الأربعاء أن مسؤولين صينيين يراجعون حيازات البلاد الكبيرة من النقد الأجنبي أوصوا بإبطاء مشتريات السندات الأميركية أو وقفها في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

وأدى نشر التقرير إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية، التي تشير إلى تكلفة الاقتراض، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر وتكبد الدولار لأحد أكبر خسائره اليومية.

ولم يتمكن النفي الصيني من إعادة السندات والدولار إلى مواقعها لكنها تحسنت بشكل طفيف. وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن “الخبر قد يكون اقتبس المصدر الخاطئ للمعلومة أو ربما يكون زائفا”.

كارل هيلينغ: إنه تهديد من بكين إلى ترامب في حال قرر تطبيق عقوبات تجارية ضدها

وأضافت الإدارة أن الصين تنوع استثمارات احتياطياتها من النقد الأجنبي “بما يكفل السلامة العامة لأصول النقد الأجنبي والحفاظ على قيمتها وتنميتها”. وأكدت أن استثمار الاحتياطيات نشاط يستند إلى معايير السوق ويدار على نحو احترافي وفقا لأوضاع السوق.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية فإن الصين هي أكبر حائز أجنبي للدين الحكومي الأميركي وهي تملك أدوات خزانة تصل قيمتها إلى 1.19 تريليون دولار بحسب بيانات نهاية أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم بأكثر من ملياري دولار في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 3.14 تريليون دولار في الوقت الذي استمرت فيه القواعد المشددة وارتفاع اليوان في كبح نزوح رؤوس الأموال.

ويرى محللون أن ابتعاد الصين عن السندات الأميركية يكاد يكون مستحيلا، لكن بكين ربما قصدت إيصال رسالة مفادها أن ارتهان النظام المالي العالمي لهيمنة الدولار لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

وتبدو الصين مجبرة على مواصلة شراء الديون الأميركية، لأن الاقتصاد الأميركي يستقبل أكثر من ربع صادراتها، وأي محاولة لتقليص إقبالها على السندات الأميركية يمكن أن تدمر الاقتصاد الصيني والعالمي.

ويمكن لعدم وجود إقبال على السندات الأميركية أن يؤدي إلى انهيار النظام المالي العالمي خلال ساعات قليلة بحسب آراء جميع المحللين الاقتصاديين.

وكان مجرد الإشارة إلى هذا الاحتمال المستبعد كافيا لإحداث هزة عنيفة في أسواق المال وخاصة وول ستريت يوم الأربعاء وقد أثار اضطرابات كبيرة في أسواق السندات، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مقابل معظم العملات الأخرى وخاصة العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. وتحدث بعض المحللين عن رسالة وتهديد مبطن من جانب الصين للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد موقفه المتشدد في موضوع التجارة العالمية واتهاماته للصين بممارسات غير نزيهة.

ستيفن إينيس: غالبا ما يتم استخدام السندات الأميركية خلال اختبارات القوة السياسية

وعلق كارل هيلينغ المحلل في شركة أل.بي.بي.دبليو قائلا إن “المستثمرين بدأوا يقولون لأنفسهم إن الأمر هو مجرد تهديد” من بكين إلى ترامب “في حال قرر تطبيق عقوبات تجارية” ضدها.

وقال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة “أواندا” للمداولات والصرف ستيفن إينيس إنه “غالبا ما يتم استخدام سندات الخزينة الأميركية خلال اختبارات القوة السياسية حين يتصاعد التوتر على الصعيد التجاري”.

وتابع “من المحتمل أن تتخذ الصين إجراء لإعادة التوازن إلى احتياطيها مثلما سبق أن فعلت في الماضي”. لكن الأسواق سرعان ما أدركت أنه “من غير المرجح على الإطلاق أن تتوقف الصين عن شراء سندات خزينة أميركية”.

وعمدت القوة الاقتصادية الثانية في العالم لفترة طويلة إلى الاستثمار بقوة في سندات الخزينة الأميركية، في سياق مساعيها لضبط قيمة عملتها اليوان. ويثير هذا الحجم الهائل من الديون الأميركية التي بحوزة الصين مخاوف بعض السياسيين الأميركيين الذين يحذرون من أن ذلك يعطي بكين وسيلة ضغط كبرى على واشنطن.

غير أن أي محاولات بكين لاستخدام هذا الضغط قد تنعكس سلبا على الدولار، وتضر بالتالي بمخزون الصين من السندات الأميركية. كما أن أية متاعب مالية أميركية يمكن أن تربك الاستقرار الاقتصادي الصيني باعتبار أن الـولايات المتحـدة أكبـر سـوق لمنتجـات الصـين.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس قد ذكرت في دراسة أن “البنك الشعبي الصيني لا يمتلك عمليا الخيارات التي تنسب إليه أحيانا بشأن حجم مشترياته من العملات الأجنبية أو توزيعها”.