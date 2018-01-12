مهرجان القرين ملتقى الفنون والآداب في الكويت

مهرجان القرين الثقافي يقدم في دورته الجديدة مزيجا متنوعا من الأنشطة الفنية والثقافية كالمسرح والمعارض التشكيلية والأفلام.

العرب

تكريم الافتتاح

الكويت - احتفلت الكويت الأربعاء بانطلاق الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان القرين الثقافي، الذي يعد أحد أبرز الأنشطة الثقافية الجامعة للآداب والفنون بمختلف مجالاتها في فعالياته المختلفة.

ووصف وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري افتتاح المهرجان بأنه “بمثابة العرس الثقافي الذي يجمع بين مختلف أطياف الإبداع والفكر والأدب والفنون، حيث يلتقي المفكرون والفنانون والإعلاميون والنقاد والأدباء العرب، لصياغة إضافات جديدة لسجل الثقافة العربية”.

وأضاف الجبري الذي يرأس أيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في كلمته الافتتاحية أن الدورات المتتالية للمهرجان تحولت منذ انطلاقه في نوفمبر 1994 “إلى تظاهرة ثقافية كبرى على خارطة المهرجانات الثقافية الإقليمية والدولية، وموسم للتلاقي الفكري والأدبي والفني، ورمز لتلاقي الثقافة العربية والعالمية”.

أقيم حفل الافتتاح على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، وهو واحد من أحدث الصروح الثقافية والفنية بالكويت، وقد تضمن فقرات فنية وعزفا موسيقيا والعديد من الأغاني التي تغنى بها فنانون ومطربون كويتيون.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الشاعر الغنائي الكويتي ياسين شملان الحساوي، وأصدر كتيبا خاصا للتعريف به متضمنا أهم أشعاره التي تغنى بها الفنانون والمطربون العرب.

كما كرم المهرجان أيضا الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، من بينهم فنانون ومبدعون وقصاصون وكتاب مسرحيون، إضافة إلى الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة مزيجا متنوعا من الأنشطة الفنية والثقافية منها الأعمال المسرحية والمعارض التشكيلية والأفلام السينمائية والحفلات الغنائية إلى جانب الندوات والورش.

ومن هذه الفعاليات ندوة بعنوان “اقتصاديات الثقافة العربية.. دور الكويت الثقافي في تنمية المعرفة” وستقام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ومن الفعاليات أيضا الاحتفاء السنوي “بالمنارات الكويتية” ونذكر الشاعر الغنائي الراحل فهد بورسلي والفنان التشكيلي حميد خزعل، كما يقدم المهرجان العديد من الحفلات الموسيقية منها حفل الموسيقى السيمفونية الكازاخستانية، وحفل لفرقة ألمانية، وموسيقى من جنوب أفريقيا، إضافة إلى حفل فرقة الرندي الكويتية.

كما يتضمن المهرجان سهرات سينمائية إيطالية ويابانية إضافة إلى عرض مسرحية “الرحمة” لفرقة المسرح الكويتي وهي المسرحية الفائزة بالجائزة الكبرى في مهرجان الكويت المسرحي وأيضا عرض “نهيق أسود” لفرقة المسرح الكويتي.

وتشمل الأنشطة إقامة بعض المعارض منها معرض القرين التشكيلي ومعرض المنسوجات اليدوية التقليدية ومعرض إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ويسدل الستار على المهرجان في التاسع والعشرين من يناير بحفل للمطربة العراقية فريدة محمد علي.

ونذكر أن مهرجان القرين الثقافي هو مهرجان ثقافي، اجتماعي. أقيم لأول مرة سنة 1994، بهدف بحث سبل النهوض بالحركة الفنية والثقافية الكويتية والعربية. ويعود اسمه إلى أسباب تاريخية حيث أن القرين في الأصل هي أحد أسماء الكويت القديمة، وأيضا تكرميا لأبطال ملحمة القرين التي جسدت المقاومة الشعبية الكويتية ضد الغزاة.