شكري المبخوت يتوج بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع اللغة العربية

الكاتب والروائي التونسي شكري المبخوت يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع اللغة العربية والأدب لقدرته على تمثل المنجز النظري بلغة نقدية رصينة علميا وجماليا.

العرب

تميز في معالجة موضوعات السيرة الذاتية

الرياض - فاز الكاتب والروائي التونسي شكري المبخوت بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع اللغة العربية والأدب، وهو أحد خمسة فروع تشملها الجائزة الأقدم والأبرز في السعودية.

وكان موضوع هذا الفرع للدورة الأربعين من الجائزة “الدراسات التي تناولت السيرة الذاتية في الأدب العربي”.

وقالت لجنة اختيار الجائزة في بيانها مؤخرا إنها اختارت المبخوت، الذي يعمل أستاذا بجامعة منوبة التونسية، لمبررات منها “الأصالة في معالجة موضوعات السيرة الذاتية العربية وتحليلها، وقدرته على تمثل المنجز النظري واستنطاق القيم الفنية والفكرية، وتعدد المداخل النقدية وتوظيفها في دراساته، ورصانة اللغة النقدية وجمالياتها في تحليل السيرة”.

وأطلقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية في السعودية جائزة الملك فيصل العالمية، التي مُنحت للمرة الأولى عام 1979، لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم في خمسة فروع، هي خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والطب والعلوم إلى جانب اللغة العربية والأدب.

وفي فرع الدراسات الإسلامية وموضوعه في هذه الدورة “الأعمال التي أُنجزت في تحقيق كتب التاريخ الإسلامي والتراجم”، وقد ذهبت الجائزة إلى الأردني بشار عواد أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن.

وفي فرع خدمة الإسلام ذهبت الجائزة إلى الإندونيسي أرواندي جاسوير أستاذ الكيمياء الغذائية والحيوية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا .

وفي فرع الطب، وموضوعه في هذه الدورة “العلاج المناعي من السرطان”، فقد كانت الجائزة من نصيب الأميركي جيمس أليسون رئيس قسم المناعة ومدير معهد باركر للعلاج المناعي من السرطان بجامعة تكساس.

أما في فرع العلوم من جائزة الملك فيصل العالمية، وموضوعه في هذه الدورة “الرياضيات”، فقد منحت الجائزة للبريطاني السير جون بول مدير مركز أوكسفورد للمعادلات التفاضلية الجزئية غير الخطية بجامعة أوكسفورد في بريطانيا.