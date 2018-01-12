أبرز تغريدات العرب: 'شكرا' كلمة سحرية تكسر الحواجز

mobeid@
ليس مطلوبًا منك أن تُعجب برأي غيرك، لكن المطلوب منك ألاّ تعتقد أن رأيك هو الصواب.
44882abdullh@
44882abdullh@
لو تحدثت مناهجنا عن الجرائم العثمانية في الجزيرة كما تحدثت عن جرائم اليهود والنصارى خارج الجزيرة لما أصبح أردوغان أسطورة في المجتمع لجيل ناشئ.
Gaza_Hussein@
Gaza_Hussein@
الحل في غزة هو قرع الأواني و#العصيان_المدني.
Saraalrumikhani@
Saraalrumikhani@
واحد دق باب جدته فقالت: من؟ قال لها: افتحي أنا حفيدك قالت له: بإيش حتفيدني؟ جديدة لكن الضرائب لا تزال مؤثرة في نفسياتكم.
nabilelhalfawy@
nabilelhalfawy@
بدأت موجة الصرف على المأجورين. الفترة القادمة ستشهد الكثير من الشائعات والفبركات والأكاذيب والتضليل. وأيضا البذاءات.. هم لا يستهدفون إهانتك بل إسكاتك.
Othaim__Mohamed@
Othaim__Mohamed@
الصحوة ليست هي الدين.. بل هي أدلجة للمجتمع لسوقه واقتياده. ذهبت الصحوة وبقي الدين الذي هو مكارم الأخلاق فتمسكوا بدينكم وتعلموا منه حسن المعاملة.
86tonsy@
86tonsy@
الناس لا يريدون سماع آراء صريحة أو مهمة.. الكل أصبح مهتما جداً بالمجاملات والتفاهة فقط.
elkafi_elias@
elkafi_elias@
مجموع الأحكام على زين العابدين بن علي: 4 أحكام بالسجن المؤبد 182 سنة سجن و6 أشهر 213 مليون دينار تونسي غرامة
وتريدونه أن يرجع ؟ #تونس.
99reemalyami@
99reemalyami@
#خدعوك من أخبروك أنك لن تكوني جميلة بمقاييسك وألوانك الطبيعية. خدعوك كثيرا.
0NajN@
0NajN@
الإنكار والصياح خيار سهل يتخذه إما السذّج وإما من لديه أجندات يخدمها، بينما التمحيص والمساءلة خيار صعب يسلكه من تقوده الرغبة الصادقة في المعرفة ووضع الأمور في نصابها.
algosaibi_Lama@
algosaibi_Lama@
لماذا البعض عاجز عن التعبير عن امتنانه! "شكرًا" كلمة سحرية تكسر الحواجز، اشكر لأبسط الأسباب، اشكر السائق اشكر البائع اشكر عامل التنظيف اشكر من لا تعرفهم.
تابعوا
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ClarenceHouse@ كلارنس هاوس المقر الملكي في لندن
ClarenceHouse@
كلارنس هاوس
المقر الملكي في لندن