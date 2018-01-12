الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10867

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الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10867

أبرز تغريدات العرب: 'شكرا' كلمة سحرية تكسر الحواجز

العرب  [نُشر في 2018/01/12، العدد: 10867، ص(19)]

mobeid@

ليس مطلوبًا منك أن تُعجب برأي غيرك، لكن المطلوب منك ألاّ تعتقد أن رأيك هو الصواب.

44882abdullh@

لو تحدثت مناهجنا عن الجرائم العثمانية في الجزيرة كما تحدثت عن جرائم اليهود والنصارى خارج الجزيرة لما أصبح أردوغان أسطورة في المجتمع لجيل ناشئ.

Gaza_Hussein@

الحل في غزة هو قرع الأواني و#العصيان_المدني.

Saraalrumikhani@

واحد دق باب جدته فقالت: من؟ قال لها: افتحي أنا حفيدك قالت له: بإيش حتفيدني؟ جديدة لكن الضرائب لا تزال مؤثرة في نفسياتكم.

nabilelhalfawy@

بدأت موجة الصرف على المأجورين. الفترة القادمة ستشهد الكثير من الشائعات والفبركات والأكاذيب والتضليل. وأيضا البذاءات.. هم لا يستهدفون إهانتك بل إسكاتك.

Othaim__Mohamed@

الصحوة ليست هي الدين.. بل هي أدلجة للمجتمع لسوقه واقتياده. ذهبت الصحوة وبقي الدين الذي هو مكارم الأخلاق فتمسكوا بدينكم وتعلموا منه حسن المعاملة.

86tonsy@

الناس لا يريدون سماع آراء صريحة أو مهمة.. الكل أصبح مهتما جداً بالمجاملات والتفاهة فقط.

elkafi_elias@

مجموع الأحكام على زين العابدين بن علي: 4 أحكام بالسجن المؤبد 182 سنة سجن و6 أشهر 213 مليون دينار تونسي غرامة

وتريدونه أن يرجع ؟ #تونس.

99reemalyami@

#خدعوك من أخبروك أنك لن تكوني جميلة بمقاييسك وألوانك الطبيعية. خدعوك كثيرا.

0NajN@

الإنكار والصياح خيار سهل يتخذه إما السذّج وإما من لديه أجندات يخدمها، بينما التمحيص والمساءلة خيار صعب يسلكه من تقوده الرغبة الصادقة في المعرفة ووضع الأمور في نصابها.

algosaibi_Lama@

لماذا البعض عاجز عن التعبير عن امتنانه! "شكرًا" كلمة سحرية تكسر الحواجز، اشكر لأبسط الأسباب، اشكر السائق اشكر البائع اشكر عامل التنظيف اشكر من لا تعرفهم.

تابعوا

ClarenceHouse@

كلارنس هاوس

المقر الملكي في لندن

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