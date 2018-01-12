الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10867

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الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10867

هاشتاغ اليوم: اسأل السيسي بصراحة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يطلق مبادرة على موقع تويتر، يحث من خلالها المصريين على توجيه أسئلة له.

العرب  [نُشر في 2018/01/12، العدد: 10867، ص(19)]

في انتظار استفسارات المصريين

القاهرة - أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة على تويتر، حث من خلالها المصريين من مختلف التوجهات على توجيه أسئلة له من 10 إلى 15 يناير الجاري.

وجاء في حساب الرئيس الموثق على تويتر:

AlsisiOfficial@

حرصا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع المصري، تستمر فعاليات مبادرة اسأل الرئيس. الرئيس في انتظار كافة استفساراتكم واقتراحاتكم من 10 إلى 15 يناير الجاري من خلال الموقع الرسمي للمبادرة.

وتأتي المبادرة قبل أيام من فتح التقدم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس.

وبدأ بالفعل البعض من المصريين بالتوجه باستفسارات إلى السيسي. وسأله أحدهم:

AhmedXcgi@

لماذا لا تترك فرصة للآخرين لمنافستك في الانتخابات؟

بالمقابل اعتبرت مغردة:

dOOOdy_E_N@

يا ريس.. بلاها انتخابات وصرف الملايين على الفاضي لأن الشعب حاسم أمره. نوفر مصاريف الانتخابات لخزينة الدولة أفضل.

وسألته مغردة:

el_asyooty@

شكرا لو جاوبت: ماذا ستفعل في الديون الهائلة؟ كيف ستحل مشكلة الغلاء؟ أين فرص العمل؟ لماذا تترك حكومة فاشلة؟

فيما سخر مغرد:

AmirElhalawany s @

الموقع يجمع بيانات أمنية، مش كان يعمل اكاونت على صراحة ويخلص.

وسألته مغردة:

10095411omomar@

البيروقراطية متى تخلصنا منها؟

وغرد متفاعل:

realAlaaTaha@

1- تيران وصنافير بيعتا للسعودية أم قدمتا كهدية؟ 2- يا تري العقل يقول عندما يكون لدينا مال قليل هل نبني عاصمة جديدة أو نصلح القديم؟

ووجه آخر اتهامات للإعلام قائلا:

ahmedakasim@

الإعلام أصبح شوكة في حلق الشعب.. الإعلام يا ريس هو الجيل الرابع من الحروب المخصصة للهدم.

وفي ما يخص التعليم قال معلق:

yossef0000sameh@

التعليم مشكلة كبيرة وهي مادية أكثر منها تنظيمية، أقترح إلغاء مجانية التعليم الجامعي وتوجيه ميزانيته للتعليم الأساسي. مع التوسع في نظام التعليم المزدوج.

وسأله مغردون أسئلة شخصية فكتب معلق:

erth_Invisible@

متى تنام، طيب هل لديك وقت للجلوس مع أسرتك؟!

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