متفرقات: منتخب إنكلترا يواجه نيجيريا وكوستاريكا وديّا

لاوري ماكانين يقود شيكاغو بولز على حساب نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

العرب

استعدادات منافسات روسيا 2018

◄ أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أن منتخب البلاد الأول سيخوض مباراتين وديتين أمام نيجيريا وكوستاريكا في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2018 بروسيا. ويلتقي المنتخب الإنكليزي، بقيادة مديره الفني غاريث ساويثغيت، في الثاني من مايو مع نظيره النيجيري على ملعب ويمبلي، ثم يواجه المنتخب الكوستاريكي بعد ذلك التاريخ بخمسة أيام في مدينة ليدز الإنكليزية. وتلعب إنكلترا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب منتخبات بلجيكا وتونس وبنما، وتفتتح مشوارها في دور المجموعات أمام المنتخب التونسي في 18 يونيو المقبل.

◄ سجل لاوري ماكانين 33 نقطة ليقود شيكاغو بولز على نيويورك نيكس 122-119 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي حسمه بولز لصالحه بفارق نقطتين فقط. وسجل روبن لوبيز ودينزل فالنتين 20 نقطة لكل منهما لفريق بولز. وتكفل البديل مايكل بياسلي بتسجيل 26 نقطة و12 متابعة لنيكس الذي خسر للمرة الثامنة في آخر عشر مباريات. وسجل كريستابس بورزينجيس 24 نقطة وأضاف غاريت جاك 16 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة لنيكس.

◄ يستهل روجر فيدرر مشواره في الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل أمام السلوفيني الياش بيديني بينما يواجه المصنف الأول الإسباني رفائيل نادال، وصيف بطل النسخة السابقة، لاعب جمهورية الدومنيكان فيكتور إستريا بيرغوس طبقا للقرعة التي سحبت الخميس. وفي فردي السيدات ستواجه المصنفة الأولى الرومانية سيمونا هاليب في الدور الأول الأسترالية المشاركة ببطاقة دعوة ديستاني إيافا بينما تستهل المصنفة الثانية الدنماركية كارولين وزنياكي مشوارها بمواجهة الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو.

◄ جدد أسطورة كرة القدم المهاجم الياباني كازويوشي ميورا الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والخمسين الشهر المقبل، عقده مع ناديه يوكوهاما الخميس ليعزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سنا في الدوري الياباني. وسيخوض المهاجم الملقب بـ”الملك كازو” موسمه الثالث والثلاثين في مسيرته الاحترافية بعد تألقه بشكل لافت عام 2017، الذي شهد تحطيمه الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافيا والذي كان مسجلا باسم الإنكليزي الأسطورة ستانلي ماتيوز. كما أصبح ميورا أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في مباراة محترفة العام الماضي.