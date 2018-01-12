إيطاليا ترجئ حسم هوية المدرب الجديد

روبرتو مانشيني مدرب زينيت سان بطرسبورغ الروسي من المرشحين لتدريب إيطاليا إضافة إلى أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنكليزي وكارلو أنشيلوتي.

العرب

كارلو تافيكيو: قبل يونيو لن يكون هناك مدرب بسبب بعض الأمور المتعلقة بالتعاقدات

روما – كشف كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن عملية اختيار المدرب الجديد للمنتخب الأول للبلاد ستتأجل بضعة أشهر.

وقال تافيكيو، الذي يرحل عن منصبه في 29 يناير الجاري، في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الإيطالية “قبل يونيو لن يكون هناك أحد في هذا المنصب بسبب بعض الأمور المتعلقة بالتعاقدات”.

وكان تافيكيو قد أقال المدرب جيان بيرو فينتورا من منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي بعد إخفاق الفريق في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهي الفاجعة التي لم تحدث منذ 60 عاما. كما أعلن في الوقت نفسه عن استقالته من منصب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ودعا إلى إقامة انتخابات من أجل اختيار خليفته خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ويقود المنتخب الإيطالي في مبارياته الودية المقبلة، المدرب لويجي باجيو، اللاعب السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب البلاد تحت 21 عاما.

ومن المرشحين لتدريب إيطاليا روبرتو مانشيني مدرب زينيت سان بطرسبورغ الروسي وأنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنكليزي وكارلو أنشيلوتي.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد لاعب روما والمنتخب السابق داميانو توماسي الذي يشغل منصب رئيس جمعية اللاعبين الإيطاليين، ورئيس الرابطة الإيطالية غابريال غرافينا ونائب رئيس الاتحاد الإيطالي كوسيمو سيبيليا. ووافق الاتحاد الإيطالي على ميزانية العام 2018 حيث خصص مبلغ 5 ملايين يورو للتعاقد مع مدرب.