خلافة هاينكس تشغل بايرن ميونيخ

يتمتع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بوضع مثالي في البطولات الثلاث التي ينافس بها، قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، ولكن في الوقت الذي يتطلع فيه إلى مواصلة زحفه نحو منصات التتويج، عليه التحرك نحو حسم بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل القريب.

العرب

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ميونيخ (ألمانيا) - بعد انتهاء الإجازة الشتوية للدوري الألماني (بوندسليغا)، يستأنف بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب مشواره في المسابقة بمواجهة باير ليفركوزن الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة، لكن التساؤلات تحوم حول عدة أمور منها مستقبل عدد من لاعبيه الأساسيين والصفقات الجديدة المحتملة، والأهم من ذلك، هو تحديد هوية المدير الفني المقبل للفريق.

وأجرى بايرن ميونيخ استعداداته للنصف الثاني من الموسم عبر معسكر تدريبي استمر ستة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، وسيخوض مواجهة ليفركوزن، متفوقا في صدارة البوندسليغا بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه شالكه صاحب المركز الثاني.

كذلك يتمتع بايرن ميونيخ بوضع جيد في بطولة كأس ألمانيا، حيث أوقعته القرعة في مواجهة فريق الدرجة الثالثة بادربورن في دور الثمانية، كما جنبته قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهة أبرز الفرق المرشحة للقب، وسيتنافس في دور الستة عشر مع بشكتاش التركي. لكن مع بدء العام الجديد فإن الضبابية تحوم حول بعض الأمور، أبرزها هوية المدرب الجديد الذي سيتولى مسؤولية الفريق عقب نهاية الموسم خلفا ليوب هاينكس، الذي عاد من الاعتزال ليقود الفريق البافاري الذي سبق أن قاده لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013.

صحوة هائلة

رغم الصحوة الهائلة التي حققها بايرن ميونيخ منذ تولي هاينكس تدريب الفريق عقب إقالة كارلو أنشيلوتي، أكد المخضرم هاينكس أنه لا يعتزم الاستمرار بعد الموسم الجاري. كذلك من المفترض أن ينتهي عقدا فرانك ريبيري وآريين روبن مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ولم يكشف النادي بعد عن قرارات مستقبلية بشأنهما.

وربطت تقارير صحافية بين التشيلي أرتورو فيدال والانتقال إلى تشيلسي الإنكليزي، ولكن هاينكس أكد أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما سيبقى مع الفريق. مستقبل الجناحين روبن وريبيري يبدو متعلقا بهوية المدرب الجديد الذي سيقود بايرن خلفا لهاينكس، ولكن روبن الذي أكمل هذا الشهر عامه الرابع والثلاثين وريبيري الذي سيبلغ عامه الخامس والثلاثين في أبريل المقبل، يبدو أنهما يرغبان في البقاء. وقال حسن صالح حامدزيتش مدير الكرة في بايرن “نحن لا نقع تحت ضغط على ما أعتقد، ندرك ما ننتظره من هؤلاء اللاعبين، وهم أيضا يعرفون ما ينتظرهم في بايرن”.

هناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب بايرن، مثل توماس توخيل ويورغن كلوب المدربين السابقين لبوروسيا دورتموند

وساهم روبن الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب هولندا وريبيري الذي اعتزل اللعب مع منتخب فرنسا، بشكل كبير في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي. وقال روبن الذي انتقل للنادي البافاري قادما من ريال مدريد الإسباني في 2009 “النادي عليه أن يقوم بما يراه صوابا”. ومن جانبه قال ريبيري الذي انضم لبايرن قادما من مرسيليا الفرنسي في 2007، في ما يتعلق بموقفه من الفريق “ليس لدي تاريخ محدد أو شهر، لا أكترث كثيرا لهذا الأمر”.

وعلق هاينكس على لاعبيه المخضرمين بالقول “كلاهما لديه قوة دافعة هائلة، ليس من المهم فقط أن نحتفظ بقادة مثلهما في الفريق لكن بمقدورهما أن يخرجا أفضل ما لديهما، هذا سيكون له بالغ الأثر في المستقبل القريب”. وأضاف “بالنسبة إلي فإن القدرة على العطاء ليست لها علاقة بالسن، الأمر يعتمد على الحماس، اللياقة البدنية والرغبة في بذل قصارى جهدك خلال الموسم، على المستوى الشخصي مقتنع تماما أنهما سيظهران بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم”. مصير اللاعبين ليس بيد هاينكس وحده ولكن بيد إدارة النادي، لكن ذلك لن يتم قبل أن يجد الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيغه ورئيس مجلس الإدارة اولي هونيس مدربا جديدا للفريق.

وهناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب بايرن، مثل توماس توخيل ويورغن كلوب المدربين السابقين لبوروسيا دورتموند وكذلك جوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم ورالف هازنهاتل مدرب لايبزيغ.

وكذلك فإن بايرن مشغول حاليا بحسم مصير ليون غوريتسكا لاعب وسط منتخب ألمانيا وشالكه سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن ضمه، وأيضا هناك حالة من الفضول لمعرفة المستوى الذي سيظهر به المهاجم ساندرو فاغنر بعد انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويرغب هاينكس في تمديد عقد الحارس سفين أولريتش بعد ظهوره بشكل طيب خلال فترة إصابة الحارس الأساسي مانويل نيوير، ولكن يبقى الأمل الأكبر بالنسبة إلى عشاق بايرن هو بقاء هاينكس (72 عاما) في منصب المدير الفني لعام أخر.

وفي سياق متصل رفض المهاجم الكولومبي جيمس رودريغيز فكرة الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم. وفي تصريح صحافي قال رودريغيز “سأبقى هنا. الحاضر هنا، وأنا سعيد للغاية في ميونيخ. لا أريد أن أفكر في أي شيء آخر”. وأضاف “أحب الملاعب في البوندسليغا، إنها دائما ممتلئة، كما أنك تلعب ضد فرق جيدة جدا، إنه دوري كبير”.

وتابع “آمل أن تسير الأمور بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم؛ لأنني مازلت أريد تحقيق الكثير مع هذا الفريق”. واختتم تصريحاته بالقول “يوب هاينكس مدرب كبير، لا يعلى عليه في جميع أنحاء العالم، نحن نتحدث كثيرا ويساعدني أنه يتحدث الإسبانية”. وانتقل رودريغيز إلى صفوف بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين.

غيابات بارزة

يفتقد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم المدافع ماتس هوميلز والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي في مباراته المقبلة أمام باير ليفركوزن المقرر إقامتها الجمعة، وهي الجولة الأولى بعد نهاية العطلة الشتوية. وقال يوب هاينكس مدرب الفريق في مؤتمر صحافي عقد الخميس، إن الثنائي سيغيب عن الفريق بسبب الإصابتين اللتين تعرضا لهما مؤخرا وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا جوشوا كيميتش سيلحق بالمباراة من عدمه.

غياب ليفاندوفسكي عن المباراة يعني أن الصفقة الجديدة ساندرو فاغنر قد يحصل على فرصة مبكرة لخوض مباراته الأولى مع بايرن ميونيخ. وقال هاينكس “تأقلم ساندرو بشكل جيد. إنه لاعب منضبط للغاية ونال الإعجاب في التدريبات. سعيد به وسيكون أول خياراتنا في الخط الهجومي”.