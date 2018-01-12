الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10867

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الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10867

السجاد يساير اتجاهات الموضة بدرجة كبيرة

السجاد وأغطية الأرضيات لم تعد من التجهيزات التي تدوم للأبد في المنزل العصري، وأصبحت تساير اتجاهات الموضة بدرجة كبيرة.

العرب  [نُشر في 2018/01/12، العدد: 10867، ص(21)]

السجاد أحد العناصر التصميمية في الغرفة

لم يعد السجاد وأغطية الأرضيات من التجهيزات التي تدوم للأبد في المنزل العصري، ولكنها أصبحت تساير اتجاهات الموضة بدرجة كبيرة.

وأوضحت سوزانا شميدهوبر ذلك بقولها “أصبح السجاد حاليا أحد العناصر التصميمية في الغرفة، ولم يعد مجرد تجهيزات ضرورية”.

وأضافت شميدهوبر قائلة “أصبح بالإمكان تصميم كل المنتجات حسب الرغبات الشخصية، كما أنها تهدف في المقام الأول إلى تلبية المتطلبات الفردية”، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية التي شهدها قطاع السجاد والباركيه.

وأوضح المهندس بيتر إيبوليتو، رئيس لجنة التحكيم في معرض دوموتكس، قائلا “لم تعد هناك أي مشكلة في إنتاج كميات صغيرة من المنتجات، دون الحاجة إلى رفع الأسعار”.

وعلى عكس ما كان سائدا قبل سنوات، حيث كانت الشركات تضطر إلى إنتاج كميات كبيرة من أجل خفض النفقات، وعند الرغبة في الحصول على تصميم متفرد، كان لا بد من دفع تكاليف باهظة، وهو ما تغير في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الرغبة دائما في إضفاء مظهر جديد على الأرضيات.

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