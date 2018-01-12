بروس وكارتيرون مرشحان لتدريب الوداد

البلجيكي هوغو بروس يملك رصيدا مهما من التجارب السابقة، وكانت آخر تجربة مع المنتخب الكاميروني.

العرب

التنافس على أشده

الرباط - دخلت إدارة الوداد البيضاوي في مفاوضات جادة مع البلجيكي هوغو بروس، والفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق الأول، خلفا للمدرب المقال الحسين عموتة.

ويملك بروس البالغ من العمر 65 سنة رصيدا مهما من التجارب السابقة، وكانت آخر تجربة مع المنتخب الكاميروني، كما درب عدة أندية ببلجيكا، وعمل في اليونان وتركيا، وبعض الأندية الجزائرية، فيما يبلغ كارتيرون 47 عاما، ودرب عدة أنية مثل كان وديجون الفرنسيين، والمنتخب المالي، ومازيمبي الكونغولي، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أفريقيا، ووادي دجلة المصري والنصر السعودي.

وتلقت إدارة الوداد البيضاوي، بعض السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب، الذين أبدوا رغبتهم في تدريب الفريق، وينتظر أن يعلن عن المدرب المقبل هذه الأيام.

قرر سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، التعاقد مع مدرب أجنبي، خلفا للمدرب المقال الحسين عموتة. وعلم أن الناصري لم يجد في سوق المدربين المغاربة الأسماء التي تملك المواصفات التي فرضها في اختياراته، لذلك يتجه الوداد للتعاقد مع مدرب أجنبي. ويدرس رئيس الفريق البيضاوي سير ذاتية لبعض المدربين الأجانب، وينتظر أن يتم الإعلان رسميا عن اسم المدرب الجديد في الأيام المقبلة.

وانضم الحسين عموتة إلى قائمة ضحايا الدوري المغربي خلال مرحلة الذهاب، والذين بلغ عددهم 7 مدربين منذ انطلاقة الموسم الحالي. كما يعد عموتة المدرب المغربي الخامس، الذي أطاحت به النتائج السلبية بعد فؤاد الصحابي من المغرب التطواني، وعزيز العامري من الجيش الملكي، ورشيد الطوسي من نهضة بركان، والزاكي بادو من اتحاد طنجة.

كما طال شبح الإقالة مدربين أجنبيين هما الجزائريان عبدالحق بن شيخة الذي غادر التطواني، ومواطنه عزالدين آيت جودي الذي استغنى عنه أوليمبيك خريبكة. ولن يكون مسموحا لعموتة بالعمل في المغرب خلال الفترة المتبقية من الدوري، بسبب قانون المدرب المعمول به محليا.