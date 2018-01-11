الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

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الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

جاويش أوغلو: هجوم النظام على إدلب يعرّض السلام للخطر

تركيا تتهم سوريا باستهداف المدنيين والمعارضة المعتدلة في إدلب وهوما يقوّض عملية السلام 'وربما عملية سوتشي المقبلة'.

العرب  [نُشر في 2018/01/11]

دعوة للحدّ من وتيرة العنف في سوريا

أنطاليا (تركيا) - قال وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو الأربعاء إن هجوم الحكومة السورية على أدلب، معقل المعارضة، يهدد بتعريض الجهود التركية والروسية والإيرانية لإحلال السلام للخطر قبل المباحثات المقبلة.

وقال مولود أوغلو لصحفيين ألمان في مدينة أنطاليا بغرب تركيا إن وزارة الخارجية في أنقرة استدعت مؤخرا سفيري روسيا وإيران للاحتجاج على عملياتهما العسكرية المستمرة في أدلب. وأضاف " لقد قمنا بتذكيرهما بأنهما القوى الضامنة للنظام السوري".

يشار إلى أن تركيا لديها قوات متمركزة في أدلب، المحافظة السورية الوحيدة التي مازالت تحت سيطرة المعارضة، وذلك ضمن اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع روسيا وإيران لتحويل المحافظة لما يطلق عليه منطقة خفض التصعيد.

وتشارك تركيا وروسيا بجانب إيران في عملية الآستانة، وهى مبادرة سياسية تهدف للحد من وتيرة العنف في سوريا.

وقال جاويش أوغلو " النظام السوري أضر بوقف إطلاق النار، النظام شن هجوما، النظام قتل أبرياء" موضحا " إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، سوف يتم تقويض عملية الآستانة وربما عملية سوتشي المقبلة".

وكانت كل من روسيا وتركيا وإيران قد اتفقوا في ديسمبر الماضي على عقد ما يسمى "بمؤتمر الشعب السوري" في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 يناير الجاري. ومن المقرر أن يناقش ممثلون من عدة مجموعات سورية سبل حل الصراع. وقال أوغلو " في ظل هذه الظروف، من المرجح تماما أن المعارضة لن تحضر ".

كما انتقد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لدعمهما لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، في محاولة لهزيمة تنظيم "داعش".

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