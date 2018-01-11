الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

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الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

عثرات تواجه اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان

الاتفاق بين مصر والسودان يعطي مواطني البلدين حرية التنقل دون تأشيرة والعمل والإقامة.

العرب  [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(2)]

شكري يؤكد وجود العثرات في طريق الاتفاق

القاهرة - قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الأربعاء، إن هناك عثرات تواجه تنفيذ اتفاق “الحريات الأربع” بين مصر والسودان، فيما أعرب عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين مراعاة تطلعات الشعبين.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر مع نظيره التنزاني، أجوستين ماهيجا، في العاصمة القاهرة، حول إمكانية إلغاء اتفاقية “الحريات الأربع”، بثه التلفزيون المصري.

ووقّع البلدان في 2004 اتفاقية “الحريات الأربع” التي تعطي مواطني البلدين، حقوق أو حريات التنقل المتبادل دون تأشيرة، والعمل والإقامة دون قيود، وكذلك تملّك الأراضي والعقارات.

ومؤخرا، طلبت مصر إدخال تعديلات على تفصيلات بنود الاتفاقية يضع بعضها قيوداً على دخول السودانيين إلى مصر، فيما اتهم مسؤولون سودانيون القاهرة بـ”التلكؤ” في تفعيل الاتفاقية.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر هذه الأيام توترًا غير مسبوق، في ظل تدخلات جهات إقليمية مثل تركيا على خط الخلافات بين البلدين.

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