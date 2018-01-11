ستروين تطرح رؤية جديدة للسيارات الكهربائية

195 كيلومترا مدى سير سيارة ستروين الجديدة إي.ميهاري قبل حاجتها لإعادة الشحن مرة أخرى.

العرب

رؤية منسجمة مع حماية الطبيعة

باريس - أطلقت شركة ستروين رؤيتها الجديدة للسيارات الكهربائية بطرح الموديل الجديد من سيارتها إي.ميهاري الكهربائية بحزمة موسعة بالمزيد من التجهيزات وهيكل وملامح تصميمية جديدة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الكهربائية الجديدة تتميز من خلال تعديلات في الشكل والمواصفات الفنية، إضافة إلى تزويدها بالمزيد من تسهيلات الفخامة والراحة لتواكب الثورات التكنولوجيا السريعة في صناعة السيارات.

وكشفت أنها طرحت السيارة الجديدة بنسختين الأولى بسقف متحرك ومواصفات رياضية ونسخة ثانية تعتمد السقف الصلب، مع نوافذ جانبية وباب خلفي ثابت.

وتطل مقصورة إي.ميهاري الجديدة بلوحة قيادة مصممة بملامح مستقبلية حديثة مع استخدام ألوان للتجهيزات الداخلية تتناسب مع لون السيارة الخارجي ومقاعد بمواصفات جديدة تعزز وظيفة “الدخول السهل” لتيسير عملية الوصول للمقاعد الخلفية.

وتشمل المميزات الأخرى نظام القفل المركزي وأربع وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات.

ويسع حيز الأمتعة في السيارة إلى ما يصل إلى 800 لتر. ويضم الممر الأوسط والأبواب مواضع تخزين تصل سعتها إلى 78 لترا. وتستند السيارة إلى عجلات متطورة مصنوعة كليا من سبائك الألومنيوم قياس 15 بوصة.

وعلى الصعيد التقني، ظلت قوة المحرك كما هي عند 50 كيلوواط، لكنها زادت عزم دوران المحرك الكهربائي من 140 إلى 166 نيوتن متر، وهو ما يتيح للسيارة بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 110 كيلومترا في الساعة. لكن مدى سير السيارة بقي متواضعا نسبيا ويقف عند نحو 195 كيلومترا قبل أن تحتاج إلى إعادة شحن البطارية التي تتطلب فترة طويلة أيضا وتتراوح بين 10 ساعات إلى 16.5 ساعة.

ويستغرق تسارع السيارة الجديدة التي من المقرر طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من نحو 25 ألف يورو، إلى 60 كيلومترا في الساعة إلى أكثر من 7 ثوان.