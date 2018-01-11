الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

جينز الأمهات يستلهم روح التسعينات

للحصول على إطلالة جذابة تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب يمكن تنسيق جينز الأمهات مع القمصان ذات الطابع الذكوري، والتي يمكن إدخالها في البنطال.

العرب  [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(21)]

إطلالة جذابة

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن جينز الأمهات يعود بقوة حاليا ليستلهم روح التسعينات.

وأوضح روزه أن جينز الأمهات يمتاز بوسط عال يصل إلى السُرة، بينما تمتاز الأرجل بقصّة على شكل ثمرة الجزر، أي أنها تصير ضيقة بالاتجاه إلى أسفل، في حين تستقر الجيوب الخلفية في موضع أعلى من المعتاد.

وبشكل عام تحتضن هذه القصّة الخصر على نحو جيد، وتداري المناطق المعيبة مثل البطن الممتلئة، مما يجعل القوام يبدو أكثر رشاقة وأكثر تناسقا.

ولإطلالة جذابة تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب، ينصح روزه بكسر قوالب التنسيق الجامدة، وذلك بتنسيق جينز الأمهات مع القمصان ذات الطابع الذكوري، والتي يمكن إدخالها في البنطال.

وتكتمل أناقة هذه الإطلالة الجريئة بحذاء ذي طابع ذكوري أيضا، مثل حذاء “اللوفر” (Loafer) بلا أربطة أو حذاء “البروج” ذي النمط التخريمي.

ومن جهة أخرى قالت خبيرة الموضة الألمانية سيلفيا إيبنر إن البلوفر يعد من القطع الكلاسيكية في خزانة الثياب الشتوية للمرأة.

:: اقرأ أيضاً

انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

الغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب

عدم علاج قصر النظر يهدد صحة الشبكية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

قرقاش: تعودنا على ازدواجية الخطاب القطري

2018-01-11

ليلة ثالثة من الاحتجاجات في عدد من المدن التونسية

2018-01-11

الأوروبيون يرصّون الصفوف مجددا للدفاع عن النووي الإيراني

2018-01-11

مفاوضات الفرصة الأخيرة تحدّد المستقبل السياسي لميركل

2018-01-11

هاموند: كسر'الصمت' ضروري بشأن علاقات بريطانيا مع أوروبا

2018-01-11

معركة مطار أبوالظهور تستعر في إدلب

2018-01-11

ضوء أخضر لتكثيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

2018-01-11

الحكم بإلغاء سجن حبيب العادلي وإعادة محاكمته

2018-01-11

التحالف: ميناء الحديدة أصبح نقطة انطلاق إرهاب الحوثيين تجاه العالم

2018-01-11

هل يطلق سراح المدون السعودي رائف بدوي

2018-01-11

:: اختيارات المحرر

الغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

الأدوية الحيوية ليست في متناول كل المرضى

القهوة العربية سيدة مجالس العمانيين في كل المناسبات

مئة امرأة دافعن عن المتحرشين يثرن جدلا نسويا في فرنسا

ميغان تغلق حساباتها على المواقع الاجتماعية

السلطات المغربية تصنف 'مهد البشرية' تراثا وطنيا

طاولات لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا