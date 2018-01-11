جينز الأمهات يستلهم روح التسعينات

للحصول على إطلالة جذابة تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب يمكن تنسيق جينز الأمهات مع القمصان ذات الطابع الذكوري، والتي يمكن إدخالها في البنطال.

العرب

إطلالة جذابة

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن جينز الأمهات يعود بقوة حاليا ليستلهم روح التسعينات.

وأوضح روزه أن جينز الأمهات يمتاز بوسط عال يصل إلى السُرة، بينما تمتاز الأرجل بقصّة على شكل ثمرة الجزر، أي أنها تصير ضيقة بالاتجاه إلى أسفل، في حين تستقر الجيوب الخلفية في موضع أعلى من المعتاد.

وبشكل عام تحتضن هذه القصّة الخصر على نحو جيد، وتداري المناطق المعيبة مثل البطن الممتلئة، مما يجعل القوام يبدو أكثر رشاقة وأكثر تناسقا.

ولإطلالة جذابة تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب، ينصح روزه بكسر قوالب التنسيق الجامدة، وذلك بتنسيق جينز الأمهات مع القمصان ذات الطابع الذكوري، والتي يمكن إدخالها في البنطال.

وتكتمل أناقة هذه الإطلالة الجريئة بحذاء ذي طابع ذكوري أيضا، مثل حذاء “اللوفر” (Loafer) بلا أربطة أو حذاء “البروج” ذي النمط التخريمي.

ومن جهة أخرى قالت خبيرة الموضة الألمانية سيلفيا إيبنر إن البلوفر يعد من القطع الكلاسيكية في خزانة الثياب الشتوية للمرأة.