الغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة ينهك الأمهات والأسر، وقد يساعد الغناء في سرعة التعافي في فترة من أشد الأوقات ضعفا.

العرب

الغناء يعد علاجا فعالا للأمهات

لندن - توصل بحث بريطاني حديث إلى أن الغناء يساعد الأم في التعافي من الشعور بالاكتئاب بعد الولادة، مشيرا إلى أن الأمهات اللاتي يشاركن في جلسات غنائية جماعية مع أطفالهن تتحسن حالتهن بوتيرة أسرع مقارنة بالأمهات اللاتي لم يشاركن.

وأكد البحث الذي شمل 134 من الأمهات اللاتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، أن التعافي المبكر مهم للحد من الأثر النفسي على الأم والطفل، ويصيب الاكتئاب بعد الولادة الأمهات الجديدات بمعدل واحدة من كل ثمانية

وقال المشرفون على البحث إن الأمهات خضعن لثلاث فئات من الجلسات: واحدة تشارك فيها الأم بالغناء، وثانية تشارك فيها بألعاب ابتكارية، وثالثة تحصل فيها على رعاية كالدعم الأسري أو تناول مضادات الاكتئاب أو التركيز. وأوضحوا أن جلسات الغناء شهدت تهليل الأمهات والغناء بأغنيات من شتى أرجاء العالم مع أطفالهن، فضلا عن ابتكار أغنيات جديدة عن الأمومة.

وكشفت النتائج سرعة تحسن الأمهات اللاتي شاركن بالغناء مقارنة مع الأمهات اللاتي خضعن لجلسات جماعية للرعاية أو اللعب، وتحسنت جميع الفئات على مدار عشرة أسابيع، غير أن الأسابيع الستة الأولى أظهرت زيادة تحسن مجموعات الغناء بمتوسط 35 بالمئة مقارنة بالمجموعات الأخرى.

وأوضحت روزي بيركينز، باحثة رئيسية في الدراسة قائلة، “على الرغم من صغر حجم الدراسة إلا أنها مهمة نظرا لضرورة التصدي للأعراض في أسرع وقت”. وأضافت “ينهك اكتئاب ما بعد الولادة الأمهات والأسر، وتشير دراستنا إلى أن الغناء قد يساعد بعض الأمهات في سرعة التعافي في فترة تعد من أشد الأوقات ضعفا في حياتهن”.

ومن جانبها قالت ديزي فانكورت من جامعة كوليدج لندن، “إن الغناء يعد علاجا فعالا للأمهات. والكثير من الأمهات يخشين تناول مضادات الاكتئاب أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، لذا تعد نتائج هذه الدراسة مثيرة حقا لأنها تشير إلى أن مشاركة الأمهات في أنشطة اجتماعية تعزز من شفائهن”.

وبيّن ترودي سينفيراتن، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين لفترة ما بعد الولادة، ذلك بقوله “كم هو مثير أن نعرف قدر ما تسهم فيه التداخلات النفسية والاجتماعية الجديدة مثل الغناء في تعجيل تعافي الأمهات من حالات اكتئاب بعد الولادة، أتطلع إلى المزيد من العمل في هذا المجال لأنه باعث على المتعة لكل من الأم وأطفالها”.