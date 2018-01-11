خضيرة: الفوز بلقب الدوري الإيطالي سيكون صعبا

اللاعب الألماني سامي خضيرة يعتبر أن اللقب المحلي ليس وحده هدف فريقه.

العرب

منافسة قوية

تورينو (إيطاليا) - أعرب الدولي الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، عن قلقه من خطر المنافسة القوية لفريقه هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم ما يهدد احتكاره للقب في المواسم الستة الأخيرة.

وكان يوفنتوس أول فريق يحرز لقب بطل إيطاليا للمرة السادسة تواليا، لكنه يواجه منافسة قوية هذا الموسم من أكثر من فريق وهو يتخلف حاليا بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر. وقال خضيرة (30 عاما) “الأمر يختلف عن العام الماضي وعن الموسمين الماضيين. ثمة العديد من الفرق القوية التي تتمتع بالمستوى ذاته في صدارة ترتيب بطولة إيطاليا”.

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق “بسبب وجود نابولي وأيضا إنتر ميلان وروما ولاتسيو ويوفنتوس بالطبع، سيكون الفوز بالسكوديتو أصعب هذه المرة، يتعين علينا بذل جهود مضاعفة لكي نحرز اللقب. أعتقد أن الأمر سيكون أكثر تعقيدا هذا الموسم”.

واعتبر خضيرة أن اللقب المحلي ليس وحده هدف فريقه، وتطرق إلى دوري أبطال أوروبا الذي يعاود نشاطه منتصف فبراير المقبل حيث يخوض فريقه مواجهة صعبة ضد توتنهام الإنكليزي، أحد مفاجآت دور المجموعات. وقال في هذا الصدد “حصلت بعض المفاجآت في دور المجموعات، لكن البطولة تبدأ جديا في الدور الثاني”. وتوج يوفنتوس مرتين فقط باللقب القاري عامي 1985 و1996، وخسر النهائي مرتين في آخر أربعة مواسم. وختم خضيرة “هناك بايرن ميونيخ ومدربه الجديد، مانشستر سيتي أو باريس سان جرمان وكلاهما يملك قدرات مادية هائلة ولاعبين رائعين، هناك أيضا ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، والعديد من الفرق القادرة على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا”.

ويدرس نادي يوفنتوس الإيطالي إبرام صفقة تبادلية، للحصول على بديل مناسب للظهير الأيسر أليكس ساندرو المتوقع رحيله لتشيلسي الإنكليزي هذا الشتاء أو نهاية الموسم الحالي. وكانت تقارير قد ربطت اليوفي بخوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا الإسباني، كبديل محتمل ليحل محل البرازيلي ضمن صفوف كتيبة السيدة العجوز. ويفكر يوفنتوس في إدراج لاعبه ستيفانو ستورارو ضمن الصفقة، والذي كشف وكيله مؤخرا أنه محل اهتمام فالنسيا وأيضا إيفرتون الإنكليزي.