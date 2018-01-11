تيفيز: عدت لأفوز بكأس ليبيرتادوريس

عودة اللاعب الأرجنتيني تيفيز تثير مرة أخرى لبوكا جونيورز انتقادات جديدة.

العرب

أرجعه الحنين

بوينس آيرس- قدم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني المهاجم كارلوس تيفيز إلى وسائل الإعلام بعد عودته مجددا لصفوف الفريق قادما من الدوري الصيني. وقال تيفيز (33 عاما)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي الأرجنتيني للإعلان عن عودته، إنه جاء إلى بوكا جونيورز مرة أخرى ليحقق هدف الفوز ببطولة كأس ليبيرتادوريس.

وفاز بوكا جونيورز بهذه البطولة القارية الكبيرة ست مرات أعوام 1977 و1978 و2000 و2001 و2003 و2007 وسيستهل مشواره فيها هذا العام خارج ملعبه أمام أليانزا ليما البيروفي في إطار منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي، فيما تتحدد هوية الفريق الرابع بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي. وفك تيفيز ارتباطه يوم الجمعة الماضي بنادي شنغهاي شينهوا الصيني الذي لعب لصالحه خلال العام المنقضي، لينضم على الفور إلى تدريبات بوكا جونيورز ليؤكد عودته إلى هذا النادي، الذي يعد هو أحد أبرز لاعبيه عبر التاريخ.

وأضاف تيفيز قائلا “لقد افتقدت هذه القشعريرة التي تنتاب الجسد قبل الخروج إلى الملعب، وذلك الإحساس الذي تشعر به داخل نفق المرور إلى أرضية ملعب بومبونيرا”. وبعد انتقاله بوقت قصير، أعلن تيفيز أنه لن يعود إلى صفوف بوكا جونيورز مجددا ليسكب بذلك المزيد من الزيت على النار ويزيد من حدة التوتر بينه وبين جماهير ناديه.

وأثارت عودة تيفيز مرة أخرى لبوكا جونيورز انتقادات جديدة، وعن هذا الأمر تحدث اللاعب قائلا “لست نادما على شيء، عندما قررت الرحيل كنت أدرك النتائج، خارج الملعب ليس لدي ما أقوله، داخل الملعب سترون أن التزامي مع الفريق لا يزال كما هو”.