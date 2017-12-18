الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

تمثال في قلب بغداد لزها حديد

ألا تفكر الدولة العراقية في وضع تمثال في قلب بغداد، ينافس تمثال الحرية لجواد سليم، لهذه العراقية الفذة، التي تشربت منذ بواكير حياتها بحضارة بلدها وانطلقت نحو فضاء الإبداع.

العرب صباح ناهي [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(24)]

قد يكون موعدا مبكرا أن يُكتب عن ذكرى رحيل المعمارية زها حديد -مواليد بغداد -1950، التي توقف قلبها فجأة في مارس 2016.

لعلها كانت، تستذكر تمثال كهرمانة في قلب بغداد، الذي تعده الرمز الأجمل لمدينتها الأولى، واختارته كأفضل عمل فني في دلالته عن بغداد، حيث يرمز إلى العصر الذهبي لمدينة السلام وقصص ألف ليلة وليلة المرتبطة بالمخيال الجمعي العالمي عن بغداد الإرث والأثر، والذي ظل مرآة في مخيلتها، بعد أن حزم والدها محمد حديد وزير المالية الأول في العهد الجمهوري حقائبه راحلا إلى بيروت لتدرس زها الرياضيات، وليكتب هو مذكراته في لندن. لكنها غادرت من غير رجعة. ‎وظلت تحلم وهي على آخر وسادة لها أن يكون لها عمل لوطنها الأم، فما جدوى الأمنيات أن تأتي متأخرة؟ على حدّ قول ماركيز، فقد رحلت، وعينُها على بغداد، تنزف كما نزفت رئتاها، وماتت، وهي تُنعى من مئات المشاريع والمواقع الـ950 الموزعة على 44 دولة في العالم.

يبدو الأمر ليس هينا أن تستعرض منجزات هذه الشخصية المعمارية الفذة التي نالت أهم الجوائز في العالم أبرزها جائزة ‎بريتزكر للهندسة المعمارية عام 2004، وهي تعادل في قيمتها جائزة نوبل، وحازت وسام الإمبراطورية البريطانية والوسام الإمبراطوري الياباني.

ظلت زها حديد مخلصة للمدرسة التفكيكية كأسلوب في فن العمارة، التي تهتم بالنمط والأسلوب الحديث، وطوّعت الحديد في مشاريعها موظفة قوته وصلادته في ارتكاز مبانيها، وتعد من العباقرة النوادر في مجال الأبعاد في الفضاءات وتناغم الضوء مع أحجام الكتل الكونكريتيه واستغلال الأرض لأكبر قدر ممكن للمنشأ المراد تكوينه.

وقد وُصفت أعمالها بأنها تعزف سمفونية من الخيال وتمكنت من تحويل الأشياء الصلبة إلى مرأى تتوق النفس إلى رؤياه بل بثت فيه الحياة، كما أراه في جسر الشيخ زايد بأبوظبي، المصمم على شكل موجة تتناغم مع موجات البحر من تحته، لقد انتزعت زها حديد إعجاب الدنيا ‎ووصفت بأنها أقوى مُهندسة في العالم، وأثبتت أن مجالها المعماري ليس حكرا على الرجال فحسب. ‎وأحدثت نقلة نوعية في فنون العمارة والتصاميم الأخرى التي وكأنها قد تسلت بها، ولا سيما صناعة الجلود وعمارة الأبنية الداخلية، ومجالات أخرى تكشف عن عمق وعيها وعبقريتها.

‎ألا تفكر الدولة العراقية في وضع تمثال في قلب بغداد، ينافس تمثال الحرية لجواد سليم، لهذه العراقية الفذة، التي تشربت منذ بواكير حياتها بحضارة بلدها وانطلقت نحو فضاء الإبداع. ‎مجرّد سؤال.

صباح ناهي

:: مقالات أخرى لـ صباح ناهي

تمثال في قلب بغداد لزها حديد, 2018/01/11

احذروا زيف الأخبار, 2018/01/08

ربيع بغداد في العام الجديد , 2018/01/04

حكايات النجوم في بغداد, 2017/12/28

حسن العلوي وحكاية الديك الفصيح , 2017/12/18

أرشيف الكاتب

صباح ناهي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

قرقاش: تعودنا على ازدواجية الخطاب القطري

2018-01-11

ليلة ثالثة من الاحتجاجات في عدد من المدن التونسية

2018-01-11

الأوروبيون يرصّون الصفوف مجددا للدفاع عن النووي الإيراني

2018-01-11

مفاوضات الفرصة الأخيرة تحدّد المستقبل السياسي لميركل

2018-01-11

هاموند: كسر'الصمت' ضروري بشأن علاقات بريطانيا مع أوروبا

2018-01-11

معركة مطار أبوالظهور تستعر في إدلب

2018-01-11

ضوء أخضر لتكثيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

2018-01-11

الحكم بإلغاء سجن حبيب العادلي وإعادة محاكمته

2018-01-11

التحالف: ميناء الحديدة أصبح نقطة انطلاق إرهاب الحوثيين تجاه العالم

2018-01-11

هل يطلق سراح المدون السعودي رائف بدوي

2018-01-11

:: اختيارات المحرر

الغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

الأدوية الحيوية ليست في متناول كل المرضى

القهوة العربية سيدة مجالس العمانيين في كل المناسبات

مئة امرأة دافعن عن المتحرشين يثرن جدلا نسويا في فرنسا

ميغان تغلق حساباتها على المواقع الاجتماعية

السلطات المغربية تصنف 'مهد البشرية' تراثا وطنيا

طاولات لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا