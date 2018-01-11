طاولات لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

دورات المياه الرجالية في ولاية نيويورك الأميركية تستعد لتجهيزها بطاولات لتغيير حفاظات الأطفال بموجب قانون بلدي جديد.

العرب

خطوة نحو تحقيق المساواة

نيويورك – ستجهز دورات المياه الرجالية في ولاية نيويورك الأميركية قريبا بطاولات لتغيير حفاظات الأطفال بموجب قانون بلدي جديد يسعى إلى إزالة “عدم المساواة” بين النساء والرجال في هذا المجال.

وأصدر بيل دي بلازيو، رئيس بلدية المدينة الديمقراطي، المرسوم الملزم بوضع طاولات لتغيير الحفاظات في كل دورات مياه أبنية الإدارات العامة المفتوحة للجمهور، سواء الجديدة منها أو المرممة، وذلك في غضون ستة أشهر.

وأوضح رئيس البلدية التقدمي الذي أعيد انتخابه قبل فترة قصيرة “هذا القانون الجديد سيضمن حصول كل أفراد الأهل على التجهيزات الضرورية في الأبنية العامة” مؤكدا أنها “خطوة كبيرة إلى الأمام” للأهالي القاطنين في عاصمة الولايات المتحدة المالية.

وأضاف دي بلازيو “في الكثير من الأحيان يجد الآباء والأولياء الذين لا يصنفون أنفسهم لا في خانة الرجال ولا النساء مستبعدين من المنشآت الموجهة إلى العائلات. يجب أن تتغير الأمور”، مشيرا إلى أنه غالبا ما اضطر في الماضي إلى ترك عناء تغيير حفاظات طفيلهما إلى زوجته.

وصادق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في أكتوبر 2016، على قانون يلزم الأبنية الفيدرالية المفتوحة أمام الجمهور توفير طاولات لتغيير الحفاظات في كل دورات المياه.

وتعد دورات المياه العامة في نيويورك قليلة نسبيا. ويضطر الكثير من سكان المدينة والسياح فيها إلى استخدام دورات المياه المتاحة في المقاهي والمطاعم وبعض المتاجر.