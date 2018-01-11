ميغان تغلق حساباتها على المواقع الاجتماعية

الممثلة الأميركية ميغان ماركل، خطيبة الأمير البريطاني هاري، تقرر بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العرب

قرار يتزامن مع تغير وضع الممثلة

لندن – اتخذت الممثلة الأميركية ميغان ماركل، خطيبة الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، قرارا بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصدر مقرب من القصر الملكي البريطاني القول “ماركل ممتنة لجميع من يتابعونها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك فهي لم تستخدم هذه الحسابات منذ فترة”.

ويأتي قرار ميغان بالتزامن مع تغير وضعها، حيث من المقرر أن تصبح أحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري في مايو المقبل. وسيتم نشر الأخبار المتعلقة بها على صفحة قصر كنسينغتون.