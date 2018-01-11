الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

أبرز تغريدات العرب: شكراً لمن مسح التعب

العرب  [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(19)]

ELKILANYWAFAA@

في الحياة إن لم تتعلم من الضربة الأولى فأنت تستحق الثانية. #حكم.

ghathami@

سُئل آية الله الطباطبائي عن أبرز ضحايا الثورة الخمينية أجاب: ضحية واحدة.. هي الإسلام نفسه.

ZaidHamdany@

الأخطاء النحوية والإملائية بل وحتى البلاغية لا تغتفر عند من يصف نفسه بالأديب؛ شاعرا كان أو روائيا، أما عامة المغردين فلا عتاب عليهم بما يرتكبونه من هفوات طفيفة.

ALASHKAR_RT@

نيويورك تايمز تنشر اتصالات وهمية حول موقف مصر من قضية القدس، واشنطن بوست تنشر مقالا لتوكل كرمان عن أهمية مقتل صالح. من يمول، من يدفع للصحافيين الأميركيين؟

DinaaFarouk@

هناك أناس لم يجدوا ما يأكلون فجمعوا تبرعات وبنوا جامع حتى يدعوا ربنا يأكلهم قصة تعيسة لشعب متدين بالفطرة.

khaledmontaser@

لكي نجدد الخطاب والفكر الديني لابدّ من الاقتناع بتلك الآليات 1/ وقتية الأحكام 2/ تاريخية النصوص 3/ أسباب النزول 4/ استخلاص الغاية والهدف من الحكم المنصوص عليه.

maysa__@

هؤلاء الطيبون، يتعلمون كيف يصبحون أجمل، ألطف، أرقّ..لكنهم أبداً لا يتعلمون كيف يصبحون أقوى.

ALNEMERK@

من المعروف علميا أن تأثُر كبار السن بالبرودة يشوش تفكيرهم فلا يستطيعون تذكر أدويتهم... بل ولا خطورة البرد الشديد عليهم!! اهتموا بتدفئة كبار السن جيداً.

hawyanlina@

إذا كان لا مفر من المستقبل، إذن فلنقرأ، دون الكلمات لن يهبنا هذا الكوكب مكاناً لائقاً.

shazlong81@

ليس من حقك تقييم الناس إلا إذا كنت ستشتريهم.

Palama7081@

شكراً لمن مسح التعب الموغل بخطوط وجهي يوم أن تبسم لي -في الأماكن العامة- وهو لا يعرفني.

تابعوا

EyeOfJackieChan ‏@

جاكي شان

ممثل صيني

:: اقرأ أيضاً

عقوبات صارمة لردع الجرائم الالكترونية في أوروبا

أرقام المشاهدات الكبيرة مقياس وهمي لشعبية الإعلام الرقمي

رواد اتصالات وصناع إعلام يجتمعون لدعم 'كابسات' في دبي

#أوبرا_رئيسة.. سباق الرئاسة الأميركية بدأ على تويتر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

قرقاش: تعودنا على ازدواجية الخطاب القطري

2018-01-11

ليلة ثالثة من الاحتجاجات في عدد من المدن التونسية

2018-01-11

الأوروبيون يرصّون الصفوف مجددا للدفاع عن النووي الإيراني

2018-01-11

مفاوضات الفرصة الأخيرة تحدّد المستقبل السياسي لميركل

2018-01-11

هاموند: كسر'الصمت' ضروري بشأن علاقات بريطانيا مع أوروبا

2018-01-11

معركة مطار أبوالظهور تستعر في إدلب

2018-01-11

ضوء أخضر لتكثيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

2018-01-11

الحكم بإلغاء سجن حبيب العادلي وإعادة محاكمته

2018-01-11

التحالف: ميناء الحديدة أصبح نقطة انطلاق إرهاب الحوثيين تجاه العالم

2018-01-11

هل يطلق سراح المدون السعودي رائف بدوي

2018-01-11

:: اختيارات المحرر

الغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

الأدوية الحيوية ليست في متناول كل المرضى

القهوة العربية سيدة مجالس العمانيين في كل المناسبات

مئة امرأة دافعن عن المتحرشين يثرن جدلا نسويا في فرنسا

ميغان تغلق حساباتها على المواقع الاجتماعية

السلطات المغربية تصنف 'مهد البشرية' تراثا وطنيا

طاولات لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا