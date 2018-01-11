أبرز تغريدات العرب: شكراً لمن مسح التعب

ELKILANYWAFAA@
في الحياة إن لم تتعلم من الضربة الأولى فأنت تستحق الثانية. #حكم.
ghathami@
ghathami@
سُئل آية الله الطباطبائي عن أبرز ضحايا الثورة الخمينية أجاب: ضحية واحدة.. هي الإسلام نفسه.
ZaidHamdany@
ZaidHamdany@
الأخطاء النحوية والإملائية بل وحتى البلاغية لا تغتفر عند من يصف نفسه بالأديب؛ شاعرا كان أو روائيا، أما عامة المغردين فلا عتاب عليهم بما يرتكبونه من هفوات طفيفة.
ALASHKAR_RT@
ALASHKAR_RT@
نيويورك تايمز تنشر اتصالات وهمية حول موقف مصر من قضية القدس، واشنطن بوست تنشر مقالا لتوكل كرمان عن أهمية مقتل صالح. من يمول، من يدفع للصحافيين الأميركيين؟
DinaaFarouk@
DinaaFarouk@
هناك أناس لم يجدوا ما يأكلون فجمعوا تبرعات وبنوا جامع حتى يدعوا ربنا يأكلهم قصة تعيسة لشعب متدين بالفطرة.
khaledmontaser@
khaledmontaser@
لكي نجدد الخطاب والفكر الديني لابدّ من الاقتناع بتلك الآليات 1/ وقتية الأحكام 2/ تاريخية النصوص 3/ أسباب النزول 4/ استخلاص الغاية والهدف من الحكم المنصوص عليه.
maysa__@
maysa__@
هؤلاء الطيبون، يتعلمون كيف يصبحون أجمل، ألطف، أرقّ..لكنهم أبداً لا يتعلمون كيف يصبحون أقوى.
ALNEMERK@
ALNEMERK@
من المعروف علميا أن تأثُر كبار السن بالبرودة يشوش تفكيرهم فلا يستطيعون تذكر أدويتهم... بل ولا خطورة البرد الشديد عليهم!! اهتموا بتدفئة كبار السن جيداً.
hawyanlina@
hawyanlina@
إذا كان لا مفر من المستقبل، إذن فلنقرأ، دون الكلمات لن يهبنا هذا الكوكب مكاناً لائقاً.
shazlong81@
shazlong81@
ليس من حقك تقييم الناس إلا إذا كنت ستشتريهم.
Palama7081@
Palama7081@
شكراً لمن مسح التعب الموغل بخطوط وجهي يوم أن تبسم لي -في الأماكن العامة- وهو لا يعرفني.
تابعوا
تابعوا
EyeOfJackieChan @ جاكي شان ممثل صيني
EyeOfJackieChan @
جاكي شان
ممثل صيني