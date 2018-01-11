أبرز تغريدات العرب: شكراً لمن مسح التعب

العرب

ELKILANYWAFAA@

في الحياة إن لم تتعلم من الضربة الأولى فأنت تستحق الثانية. #حكم.

ghathami@

سُئل آية الله الطباطبائي عن أبرز ضحايا الثورة الخمينية أجاب: ضحية واحدة.. هي الإسلام نفسه.

ZaidHamdany@

الأخطاء النحوية والإملائية بل وحتى البلاغية لا تغتفر عند من يصف نفسه بالأديب؛ شاعرا كان أو روائيا، أما عامة المغردين فلا عتاب عليهم بما يرتكبونه من هفوات طفيفة.

ALASHKAR_RT@

نيويورك تايمز تنشر اتصالات وهمية حول موقف مصر من قضية القدس، واشنطن بوست تنشر مقالا لتوكل كرمان عن أهمية مقتل صالح. من يمول، من يدفع للصحافيين الأميركيين؟

DinaaFarouk@

هناك أناس لم يجدوا ما يأكلون فجمعوا تبرعات وبنوا جامع حتى يدعوا ربنا يأكلهم قصة تعيسة لشعب متدين بالفطرة.

khaledmontaser@

لكي نجدد الخطاب والفكر الديني لابدّ من الاقتناع بتلك الآليات 1/ وقتية الأحكام 2/ تاريخية النصوص 3/ أسباب النزول 4/ استخلاص الغاية والهدف من الحكم المنصوص عليه.

maysa__@

هؤلاء الطيبون، يتعلمون كيف يصبحون أجمل، ألطف، أرقّ..لكنهم أبداً لا يتعلمون كيف يصبحون أقوى.

ALNEMERK@

من المعروف علميا أن تأثُر كبار السن بالبرودة يشوش تفكيرهم فلا يستطيعون تذكر أدويتهم... بل ولا خطورة البرد الشديد عليهم!! اهتموا بتدفئة كبار السن جيداً.

hawyanlina@

إذا كان لا مفر من المستقبل، إذن فلنقرأ، دون الكلمات لن يهبنا هذا الكوكب مكاناً لائقاً.

shazlong81@

ليس من حقك تقييم الناس إلا إذا كنت ستشتريهم.

Palama7081@

شكراً لمن مسح التعب الموغل بخطوط وجهي يوم أن تبسم لي -في الأماكن العامة- وهو لا يعرفني.

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EyeOfJackieChan ‏@ جاكي شان ممثل صيني