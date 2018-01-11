تمثال من ورق للرد على الصحافيين في بانكوك

رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوتشا، يترك مجسما له من الورق المقوى بالحجم الطبيعي في مقر الحكومة للإجابة عن تساؤلات الصحافيين.

العرب

طريقة مبتكرة للتهرب من أسئلة الصحافيين

بانكوك - ابتدع رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوتشا، وسيلة للتهرب من أسئلة الصحافيين. وترك مجسما له من الورق المقوى بالحجم الطبيعي في مقر الحكومة للإجابة عن تساؤلات الصحافيين.

وقال برايوث “إذا كانت هناك أي أسئلة حول السياسة، يمكنكم أن توجهوها لهذا الفتى”.

ويمتلك رئيس الوزراء صيغة لتوبيخ الصحافيين عند طرح أسئلة معينة. وفي الماضي رفض حتى تقديم إحاطات صحافية.

وتفرض السلطات في تايلاند قيودا مشددة على عمل الصحافيين، وقد نصّ قانون الاستفتاء الدستوري، الذي كان الناظمَ لاستفتاء أغسطس الماضي، على عقوبة بالسجن تصل حتى عشر سنوات على أنشطة وتصريحات “تسبب ارتباكًا بهدف التأثير على مسار التصويت” بما في ذلك استخدام لغة “هجومية”، أو “تتسم بالوقاحة” للتأثير على التصويت.

وقد استخدم القانون لاستهداف معارضي مسودة الدستور. ويقال إن أكثر من 100 شخص اتهموا بجرائم متعلقة بالاستفتاء.