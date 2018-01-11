متفرقات رياضية: زهير الواصلي ينتقل إلى المغرب التطواني

زهير الواصلي مهاجم الرجاء يوافق على الانتقال إلى المغرب التطواني، معارا حتى نهاية الموسم الجاري بعد تراجعه عن ذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

العرب

◄ حقق نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم سابقا، عودة ناجحة إلى ملاعب التنس بعد فترة غياب طويلة، وتغلب على النمساوي دومينيك ثيم ببطولة كويونغ.

ورغم أن ديوكوفيتش (30 عاما) لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة أمام ثيم المصنف الخامس على العالم، جاء الفوز ليثبت تعافيه من إصابته في المرفق، والتي أبعدته عن الملاعب منذ بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

◄ وافق زهير الواصلي مهاجم الرجاء على الانتقال إلى المغرب التطواني، معارا حتى نهاية الموسم الجاري. وكان الواصلي قد تراجع عن الانتقال للمغرب التطواني في آخر لحظة، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقرر البقاء مع الفريق البيضاوي قبل أن يحصل على ضمانات لإيجاد حل لمشاكله.

ولم يرفض اللاعب في النهاية فكرة الرحيل، خاصة أن المدرب خوان غاريدو لا يشركه كثيرا في المباريات منذ انطلاق الموسم. ومازالت إدارة النادي البيضاوي لم تحسم مصير لاعبين آخرين وضعهم غاريدو ضمن قائمة الراحلين، مثل وليد الصبار ومبينغي.

◄ أعلن فريق تويوتا أن سائقه مدرب كرة القدم البرتغالي أندريه فياش-بواش الذي يشارك لأول مرة في رالي دكار (فئة السيارات)، انسحب من المرحلة الرابعة الثلاثاء بسبب إصابة في ظهره.

وأوضح الفريق الياباني في بيان أن فياش-بواش “يشكو من آلام في ظهره جراء قفزة عنيفة. الفحوص الطبية لم تكشف وجود أي كسور”. وكانت بداية فياش-بواش ومساعده مواطنه روبن فاريا صعبة في رالي دكار، واكتفى الاثنان في المرحلة الثالثة بالمركز الـ43 بفارق ساعتين و18 دقيقة و50 ثانية عن القطري ناصر العطية سائق تويوتا.

◄ حقق ميامي هيت الانتصار الخامس له على التوالي وتغلب على مضيفه تورونتو رابتورز 90-89 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وكان جوران دراجيتش أبرز عناصر ميامي هيت حيث سجل 24 نقطة و12 متابعة، كما استفاد الفريق من تألق واين إلينغتون في اللحظات الأخيرة ليحسم المباراة بفارق نقطة واحدة، وقد سجل إلينغتون خلالها 15 نقطة.

وحقق ميامي هيت بذلك الانتصار الأول له على ملعب رابتورز بعد خمس هزائم متتالية، وقد رفع إجمالي عدد انتصاراته حتى الآن هذا الموسم إلى 23 مقابل 17 هزيمة.