الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

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الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

العين يلاقي الوصل في قمة صدارة الدوري الإماراتي

مباراة من العيار الثقيل ستجمع فريق الوصل المتصدر بنظيره العين في قمة المرحلة الثانية عشرة، الأولى من دور الإياب في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

العرب  [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(22)]

رفع المعنويات

دبي - يستضيف الوصل المتصدر العين الثاني الجمعة في قمة المرحلة الثانية عشرة، الأولى من دور الإياب في الدوري الإماراتي لكرة القدم الذي تعود عجلته للدوران بعد توقف دام 33 يوما.

توقف الدوري منذ 8 ديسمبر بسبب مشاركة منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في الكويت والتي احتل فيها المركز الثاني بخسارته في النهائي أمام سلطنة عمان بركلات الترجيح 4-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0).

وستكون العودة مثيرة بمباراة من العيار الثقيل بين الفريقين المرشحين مع الوحدة للمنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي.

ويتصدر الوصل الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن العين، في حين يحتل الوحدة المركز الثالث وله 23 نقطة، بينما يبتعد النصر الرابع بفارق ثماني نقاط عن المركز الأول ما يجعله بعيدا منطقيا عن المنافسة على اللقب.

ويستعين الوصل الوحيد مع العين الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم، مرة أخرى بقوته الضاربة المتمثلة في الثلاثي البرازيليين فابيو دي ليما متصدر ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا، وكايو كانيدو صاحب سبعة أهداف، ورونالدو منديز الذي سجل هدفين ومرر خمس كرات حاسمة.

وفي المقابل، يأمل العين الذي تعادل مع الوصل 2-2 ذهابا، في أن يستعيد نجمه عمر عبدالرحمن معنوياته في اللقاء الأهم هذا الموسم.

وأجرى العين تغييرا وحيدا على تشكيلته مع إقفال باب الانتقالات الشتوية الاثنين بضم المصري حسين الشحات، جناح نادي مصر المقاصة والذي حل بديلا للبرازيلي داينفريس دوغلاس، على أن تبقى مشاركته أساسيا من عدمها بيد المدرب الكرواتي زوران ماميتش. وسيكون الوحدة الثالث مطالبا بالاستفادة القصوى من قمة الوصل والعين عندما يحل ضيفا الخميس على دبا الفجيرة الثامن (11 نقطة).

ويلعب الخميس أيضا النصر مع الشارقة التاسع (10 نقاط)، وحتا العاشر (8 نقاط) مع شباب الأهلي دبي السادس (15 نقطة)، والظفرة الحادي عشر (8 نقاط) مع الإمارات الأخير (7 نقاط)، والجمعة عجمان السابع (12 نقطة) مع الجزيرة الخامس (16 نقطة).

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