الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

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الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

شاعر المليون يعلن قائمة الـ48 شاعرا

الحلقة عرضت مشاهد من الاختبارات المتعددة التي خضع لها الشعراء المتنافسين الـ150 حيث قدّم كل شاعر أربعة أبيات عن الوجهة التي زارها أمام اللجنة.

العرب  [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(15)]

84 شاعرا سيشاركون في الحلقات المباشرة

أبوظبي - اختتم برنامج شاعر المليون، مساء الثلاثاء، حلقاته التسجيلية الخمس التي تناولت في طياتها جولات أعضاء لجنة تحكيم البرنامج في عواصم أربع مدن عربية هي الأردن والكويت والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى الحلقة التسجيلية الخامسة والأخيرة التي استعرضت اختبارات وزيارات ومقابلات الشعراء الـ150 النهائية لاختيار قائمة الـ48 شاعرا.

وبذلك يكون قد بدأ العدّ العكسي لانطلاق بثّ الحلقات المباشرة للبرنامج الشعري الأضخم من نوعه في العالم العربي على الهواء مباشرة مساء الثلاثاء المقبل 16 يناير الجاري.

وعرضت الحلقة مشاهد من الاختبارات المتعددة التي خضع لها الشعراء المتنافسين الـ150 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تمحورت حول الشعر النبطي وبحوره.

وتضمّنت هذه الاختبارات مرحلة التحدّي الأخير لما قبل اختيار قائمة الـ48 شاعرا، بحضور أعضاء لجنة تحكيم البرنامج واللجنة الاستشارية حيث قدّم كل شاعر أربعة أبيات عن الوجهة التي زارها أمام اللجنة التي اجتمع أعضاؤها سريّا لاختيار القائمة النهائية للشعراء الـ48 الذين سيشاركون في الحلقات المباشرة من البرنامج.

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