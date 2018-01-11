الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10866

لوحات متحركة في 'ذاكرة الأرض'

الفنانة الفلسطينية سميرة بدران تتساءل عن الذاكرة الجمعيّة والهويّة كشكلَين للمقاومة في فيلمها التحريكي 'ذاكرة الأرض'.

العرب  [نُشر في 2018/01/11، العدد: 10866، ص(14)]

رؤية فنية للحالة الإنسانية المؤلمة في فلسطين

عمّان - في معرضها المقام ضمن برنامج “فلسطين الحضارة عبر التاريخ” الذي تنظمه دارة الفنون – مؤسسة خالد شومان، تتساءل الفنانة الفلسطينية سميرة بدران عن مفهوم “الوطن” في ظل وجود “حواجز” الاحتلال الإسرائيلي، وعن الذاكرة الجمعيّة والهويّة كشكلَين للمقاومة، طارحةً رؤية فنيّة مؤلمة عن الإنسان الفلسطيني الذي يعاني العنفَ بصوره المتعددة، على مرأى العالم ومسمعه.

تعرض بدران في قاعة داخلية فيلمها التحريكي “ذاكرة الأرض” الذي أُنتج عام 2017، وعلى جدران الصالة الخارجية تعرض الرسومات والتخطيطات التوضيحية للفيديو، لتتشكل من ذلك حالة من الترقب والرعب، فالرسومات ليست سوى قطع مشوّهة لأجساد آدمية متحركة حيث القدم تمشي بمفردها، بينما يبدو مفصلها عينًا بشرية ترمش بترقّب، أما الألوان فهي قوية وصارخة تستفز العين وتقلقها.

يبدأ الفيلم الذي يستغرق 13 دقيقة بحركة نصفٍ سفليّ لجسد بشري يبحث عن مخرج له عبر حواجز حديدية خانقة، تمثل حواجز التفتيش الإسرائيلية، وكلما اجتاز نصفُ الجسد حاجزًا تورّطَ في آخر أكثر تعقيدًا وأشد اختناقًا. ويستمر في بحثه عن وسيلة للهروب من الواقع وسط معاناته بسبب العنف الجسدي واللفظي والنفسي الواقع عليه. ورغم أنه ينجح في العبور عند نهاية الفيلم، إلا أنه سرعان ما يصطدم بزيف تَحرّره، فيدرك أن مستقبله ما يزال رهنًا للمجهول.

يؤدي تفاعلُ اللغة مع الصّوت في الفيلم دورًا أساسيًا في السرد، بخاصة أن التقنيّات التي تستخدمها بدران تتنوع لتشمل الرسم بالأكريليك على الورق، والكولاج الفني، والرسم بالحبر والرصاص.

يُذكر أن بدران وُلدت عام 1954 لعائلة فلسطينية، ودرست الفنون في جامعة القاهرة، وفي أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا.

:: اقرأ أيضاً

ثلاث مدن في شرق المتوسط تؤرخ لحقبة أدهشت الغرب

بين المِبضع والقلم.. مغربيتان تجتاحان عالم الأدب

فنانة تعيش بين هدوء الروح وسحر الفن

'انفتاح النص البصري' دراسة في تداخل الفنون التشكيلية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

قرقاش: تعودنا على ازدواجية الخطاب القطري

2018-01-11

ليلة ثالثة من الاحتجاجات في عدد من المدن التونسية

2018-01-11

الأوروبيون يرصّون الصفوف مجددا للدفاع عن النووي الإيراني

2018-01-11

مفاوضات الفرصة الأخيرة تحدّد المستقبل السياسي لميركل

2018-01-11

هاموند: كسر'الصمت' ضروري بشأن علاقات بريطانيا مع أوروبا

2018-01-11

معركة مطار أبوالظهور تستعر في إدلب

2018-01-11

ضوء أخضر لتكثيف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

2018-01-11

الحكم بإلغاء سجن حبيب العادلي وإعادة محاكمته

2018-01-11

التحالف: ميناء الحديدة أصبح نقطة انطلاق إرهاب الحوثيين تجاه العالم

2018-01-11

هل يطلق سراح المدون السعودي رائف بدوي

2018-01-11

:: اختيارات المحرر

الغناء يخلص الأمهات من اكتئاب ما بعد الولادة

انتقاء جنس الجنين ترسيخ للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين

الأدوية الحيوية ليست في متناول كل المرضى

القهوة العربية سيدة مجالس العمانيين في كل المناسبات

مئة امرأة دافعن عن المتحرشين يثرن جدلا نسويا في فرنسا

ميغان تغلق حساباتها على المواقع الاجتماعية

السلطات المغربية تصنف 'مهد البشرية' تراثا وطنيا

طاولات لتغيير الحفاظات في دورات المياه الرجالية

تفاوت العناية الطبية بين الجنسين يعرض المرأة للوفاة بنوبات القلب

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا