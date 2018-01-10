الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

حكم قضائي يعرقل إنهاء ترامب برنامج داكا للمهاجرين

القاضي وليام ألسوب يقول إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن يتم تسوية النزاع القضائي بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

العرب  [نُشر في 2018/01/10]

قرار متعسّف

واشنطن - منع قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بصفة مؤقتة من وقف العمل ببرنامج يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الترحيل.

وكان ترامب قد قرر في سبتمبر إلغاء البرنامج المعروف باسم "داكا". ورفع مدعون عامون ينتمون للحزب الديمقراطي ومؤسسات وأفراد سلسلة من الدعاوى القانونية للطعن في هذا القرار.

وقال القاضي وليام ألسوب في سان فرانسيسكو الثلاثاء إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن يتم تسوية النزاع القضائي بشأن قرار ترامب.

ويأتي قرار القاضي في أعقاب سلسلة من القرارات القضائية التي أصدرها قضاة أميركيون آخرون لتقييد سياسات ترامب فيما يتعلق بالهجرة ومنها قرارات حدت من تحركات الإدارة ضد المدن التي توفر حماية للاجئين.

كما أصدرت محاكم قرارات لتقليص مجال حظر فرضه على سفر مواطني عدد من الدول التي يغلب المسلمون على سكانها إلى الولايات المتحدة.

وقال القاضي في قراره إن عدد من يحميهم برنامج داكا، المعروفين باسم الحالمين، من الترحيل ويسمح لهم بالعمل بصفة قانونية بلغ حتى سبتمبر ايلول الماضي حوالي 700 ألف.

وقضى بأن الحكومة الاتحادية ليست مضطرة للبت في الطلبات الجديدة ممن لم يحصلوا من قبل قط على حماية بموجب البرنامج. لكنه أمر الحكومة بالاستمرار في التعامل مع طلبات التجديد ممن سبق لهم الاستفادة من البرنامج.

وأضاف القاضي إن الطاعنين في قرار وقف البرنامج سينجحون على الأرجح في إثبات أن قرار الحكومة متعسف.

وجاء قرار القاضي في الوقت الذي يحاول فيه ترامب وزعماء الكونغرس الاتفاق على إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.

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