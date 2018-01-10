الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

فقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

سفن خفر السواحل الليبي تنتشل نحو 300 مهاجر من ثلاثة قوارب قبالة الساحل، واستمرار البحث عن بقية المفقودين.

العرب  [نُشر في 2018/01/10]

قوارب موت

طرابلس - ذكر ناجون من قارب غرق قبالة ساحل ليبيا الثلاثاء أن نحو 50 شخصا كانوا معهم على متن القارب فقدوا وربما لقوا حتفهم في حين قال خفر السواحل إن عدد المفقودين قد يصل إلى مئة.

وانتشلت سفن خفر السواحل الليبي نحو 300 مهاجر من ثلاثة قوارب قبالة الساحل اليوم لكن أحد هذه القوارب غرق ولم يعثر خفر السواحل سوى على 16 ناجيا.

وقال ناصر القمودي آمر دورية زوارق صبراتة "قرابة الساعة العاشرة صباحا وجدنا قارب الهجرة للأسف كان كليا يعتبر غارقا... وجدنا تقريبا 16 مهاجرا أحياء والباقي كانوا مفقودين .. كانوا متشبثين في القارب تم إنقاذهم لكن للأسف لم نجد أيا من الجثث أو الناجين" الآخرين.

وقال عدد من الناجين الذين أعادهم خفر السواحل إلى قاعدة بحرية في طرابلس إنه كان هناك في الأساس نحو 70 شخصا على متن القارب عندما أبحر قرب مدينة الخمس إلى الشرق من العاصمة. وفي وقت لاحق قال خفر السواحل في بيان إن عدد المفقودين يتراوح من 90 إلى 100 مهاجر على الأقل. وجرى العثور على القاربين الآخرين قبالة ساحل مدينة الزاوية غربي طرابلس.

وقالت امرأة نيجيرية كانت على متن القارب الذي غرق تدعى زينب عبد السلام إن المهاجرين انتظروا عدة ساعات كي يتم إنقاذهم مشيرة إلى أن الناجين في حالة من الهزال الشديد.

وأضافت "أشعر أيضا بخيبة أمل شديدة لأنني لم استطع الذهاب إلى حيث أردت..أشعر كذلك بخيبة أمل شديدة ولا أود الذهاب إلى السجن".

وليبيا هي نقطة الانطلاق الأكثر شيوعا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا من أفريقيا بحرا.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة عبر أكثر من 600 ألف البحر المتوسط بواسطة قوارب مطاطية متهالكة وفرها لهم المهاجرون والتي غالبا ما تتعطل أو تغرق.

ومنذ الصيف الماضي منعت بعض الفصائل الليبية المسلحة عمليات الهجرة تحت ضغط شديد من إيطاليا. وكثف خفر السواحل الليبي المدعوم من إيطاليا عمليات الاعتراض وأعاد مهاجرين إلى ليبيا حيث يتم احتجازهم وغالبا ما يعودون إلى شبكات التهريب.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 2832 مهاجرا العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من شمال أفريقيا انخفاضات من 4581 في عام 2016. وتمكن نحو 119310 من الوصول إلى إيطاليا في 2017 مقابل 181436 في عام 2016.

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