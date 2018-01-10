الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

سلطات تعز تطرد قناة الجزيرة القطرية

اللجنة الأمنية في تعز ترجع سبب غلق مكتب القناة القطرية إلى 'تغطيتها السلبية التي تؤثر على مسار المعركة ضد الانقلاب الميليشياوي الحوثي'.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(3)]

قناة غير محايدة

تعز (اليمن) - أغلقت السلطات الحكومية بمحافظة تعز في جنوب غرب اليمن، الثلاثاء، مكتب قناة الجزيرة القطرية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية بتعز إنّ اللجنة وقفت في اجتماعها الدوري أمام “السلبيات التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية ومنها قناة الجزيرة التي ظهر في تغطيتها مؤخرا محاولات لشق الصف الداخلي للشرعية والتحالف العربي”.

وأضاف البيان أن “إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تعز جاء بسبب تغطيتها التي تنعكس سلبا على مسار معركة الجيش الوطني والشرعية في إنهاء الانقلاب الميليشياوي الحوثي واستعادة الشرعية”.

وتابع البيان أن “اللجنة الأمنية قرّرت بإجماع أعضائها إغلاق مكتب قناة الجزيرة رسميا في تعز، ومنعها من مزاولة تغطيتها، ومنع التعامل معها من أي جهة رسمية وذلك حفاظا على وحدة الصف وتحقيق أهداف الجيش”.

ومنذ طرد قطر من تحالف دعم الشرعية في اليمن على خلفية تورّط الدوحة في دعم ميليشيا الحوثي المرتبطة بإيران، صعّدت قناة الجزيرة من استهدافها لجهود التحالف العربي عبر محاولة تشويهها بكيل الاتهامات لقواته وللدول المشاركة فيه.

وسلكت حملتها تلك منحى تصاعديا مع تقدّم جهود تحرير المناطق اليمنية، ما أدّى في الأخير إلى طرد القناة من تعز وإغلاق مكتبها هناك.

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