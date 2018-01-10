البحرين ترفع وتيرة الاقتراض

المركزي البحريني يبيع إصدار جديد من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة تقدر بنحو 69 مليون دولار.

العرب

رفع أسعار البنزين بنسبة 25 بالمئة

المنامة - رفع مصرف البحرين المركزي أمس وتيرة الاقتراض نيابة عن الحكومة من خلال إصدارات أدوات الدين المالية منذ بداية العام الجاري لتصل قيمتها إلى نحو 196 مليون دينار (519 مليون دولار).

جاء ذلك، بعد إعلان المركزي البحريني أمس عن إتمامه عملية بيع إصدار جديد من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة تقدر بنحو 26 مليون دينار (69 مليون دولار).

وذكر المصرف في بيان أن فترة استحقاق الإصدار الجديد تبلغ ستة أشهر تبدأ في الحادي عشر من يناير الجاري الذي يصادف غدا الخميس وتنتهي في الثاني عشر من شهر يوليو المقبل.

وأظهر البيان ارتفاع العائد المتوقع لتلك الصكوك إلى نحو 3.15 بالمئة مقارنة بسعر 3.05 في المئة في الإصدار السابق. وأكد أن الطلب تمكّن من تغطية الإصدار بنسبة 100 بالمئة.

519 مليون دولار حجم إصدارات أدوات الدين التي أصدرها مصرف البحرين المركزي منذ بداية العام

وكان مصرف البحرين المركزي قد باع في الرابع من يناير الجاري صكوك السلم الإسلامية الحكومية طويلة الأجل، التي بلغت قيمتها حوالي 100 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) بفترة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات.

وتعتبر صكوك السلم أداة لجذب الموارد المالية للحكومات والشركات والأفراد، الذين يعملون في قطاعات الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التجاري وهي تمكّن المستثمرين من تمويل عمليات الإنتاج من ثمن بيع البضاعة الآجلة.

وكشف المصرف المركزي البحريني أمس أيضا أنه باع المصرف أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار (185.5 مليـون دولار) بفتـرة استحقـاق تبلـع 91 يـوما (ثـلاثة أشهـر).

وتعدّ أذون الخزينة من الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ويتم إصدارها عادة لآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر ولا تتجاوز أجل عام واحد.

وتعتبر البحرين من أفقر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث امتلاكها للموارد النفطية وهي تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وقد تضررت كباقي دول الخليج من تراجع عائدات الخام على قلتها قياسا بالدول الأخرى.

وفي إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدأتها في العام الماضي، أعلنت الحكومة البحرينية أمس أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز رفعت أسعار البنزين في خطوة كبيرة لتحرير أسعارها والاقتراب أكثر من المستويات الدولية أسوة بما فعلته الإمارات منذ نحو عام ونصف العام.

وذكرت الهيئة أن سعر لتر البنزين اوكتين 91 ارتفع بنسبـة 12 بالمئـة ليصـل إلى 140 فلسا للتر (0.37 دولار) في حين زاد سعر لتر البنزين أوكتين 92 بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 200 فلس. ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى بين الأدنى في العالم.

وتتعرض ميزانية الدولة الخليجية الصغيرة لضغوط شديدة من تكلفة الدعم الذي يبقي أسعار الوقود منخفضة. ولم تذكر الحكومة حجم الأموال التي ستتمكّن من توفيرها من رفع أسعار البنزين.

وتعتزم الحكومة البحرينية أيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية الربع الثاني من العام بعد أن بدأت الإمارات والسعودية تطبيقها مطلع العام الحالي.