شركة شحن جوي جديدة توسع آفاق اقتصاد تونس

الخطوط الجوية الجديدة تُساهم في دعم تدفق الصادرات التونسية إلى الأسواق الأجنبية خاصة الأفريقية وزيادة التبادل التجاري وفق الإستراتيجية التي رسمتها الحكومة.

العرب

ممر جديد للمنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية

تونس – أعلنت شركة “اكسبريس أير كارغو” التونسية الناشئة للشحن الجوي، عن إطلاق 25 خط نقل جوي تجاري جديد ومنتظم نحو دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ويقول خبراء إن خطط الشركة الجديدة توسع من آفاق الاقتصاد التونسي الذي لا يزال يعاني من أزمة تسببت في احتقان المواطنين.

وقال أنيس الرياحي المدير العام للشركة التي تأسست قبل أكثر من عام، في مؤتمر صحافي أمس إن “الخطوط الجديدة تنقسم بين 22 خطا نحو منطقتي أفريقيا الوسطى والغربية، وثلاثة خطوط نحو مصر ولبنان والأردن”.

وأضاف أن “هذه الخطوط الجوية الجديدة ستُساهم في دعم تدفق الصادرات التونسية إلى الأسواق الأجنبية خاصة الأفريقية الواعدة وزيادة التبادل التجاري”، وفق الاستراتيجية التي رسمتها الحكومة.

وتأسست شركة الشحن الجوي الخاصة في عام 2016، وانطلق نشاطها الفعلي في فبراير الماضي من خلال تأمين رحلات إلى كل من فرنسا وألمانيا ومالطا، من خلال استغلال أسطولها المكون من ثلاث طائرات.

وأدت الشركة أكثر من 600 رحلة نحو الوجهات الثلاث المذكورة العام الماضي، ونقلت أربعة آلاف طن من البضائع.

وأكد الرياحي أن الشركة ستعزز أسطولها بأربع طائرات جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ الأسطول 7 طائرات على أن يرتفع الرقم إلى 14 طائرة بحلول عام 2021.

وأوضح أن الرحلات ستكون منتظمة بمعدل خمس رحلات في الأسبوع، نحو عدد من الدول الأفريقية على غرار كوت ديفوار وغانا والكاميرون، وأخرى بمعدل رحلتين أو ثلاث في الأسبوع إلى دول غيرها.

وأكد المدير العام للشركة الجوية أن الاستعدادات جارية لاستيفاء كل الترتيبات الضرورية للبدء في مشروع إنشاء مركز بتونس لصيانة الطائرات، الذي تمّ التوقيع عليه مع شركة بوينغ الأميركية خلال زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لواشنطن في يوليو الماضي.

وقامت الشركة بتوفير فرص عمل لثلاثين مهندسا مختصا في الطيران كمرحلة أولى للعمل في المركز الذي تتجاوز استثماراته 90 مليون دينار (36.2 مليون دولار)، على أن يبلغ العدد نحو 400 مهندس مع اكتمال المشروع.

وسيكون مطار تونس قرطاج الدولي المحطة الرئيسية لعمليات الشركة، وبمثابة جسر جوي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومن شأن هذا الترابط أن يحوّل تونس إلى منطقة جويّة نشيطة بما يدفع النموّ الاقتصادي ويرفّع من المبادلات التجاريّة.

وتعمل الشركة حاليا على تشييد مستودع للشحن الجوي خاص بها ضمن المحطة الجويّة واللوجستية بمطار تونس قرطاج تمسح نحو 3 آلاف متر مربع وفق المعايير الدولية.

وأشار الرياحي إلى أن إنجاز المستودع الذي تناهز حجم استثماراته نحو 6 مليون دينار (2.1 مليون دولار) من شأنه توفير 120 فرصة عمل جديدة خلال العام الجاري.

وفاقت استثمارات “اكسبريس أير كارغو” منذ أن بدأت العمل في أكتوبر 2016 وحتى الآن 52 مليون دينار (21 مليون دولار) فيما بلغ عدد العاملين فيها 350 موظفا.

ويتوقع المدير العام للشركة أن ترتفع الاستثمارات بحلول عام 2020 لتبلغ أكثر من 160 مليون دينار (64.4 مليون دولار) وأن عدد العاملين فيها سيصل إلى 550 موظفا.