الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

قرية برتغالية تدفع أطفالها للتدخين

قرية في البرتغال تحتفل بمناسبة عيد الغطاس بتقديم طقوس غريبة أولها تشجيع الأطفال الصغار على تدخين السجائر.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(24)]

تدخين الأطفال ضمن طقوس الاحتفال

لشبونة - تضمنت الطقوس الاحتفالية التي عاشتها قرية صغيرة شمالي البرتغال بمناسبة عيد الغطّاس (عيد مسيحي لإحياء ذكرى ظهور المسيح)، تقليدا غريبا ومختلفا عن طقوس احتفالات الكثيرين في جميع أنحاء العالم، ينطوي على تشجيع الأطفال الصغار على تدخين السجائر.

وبحسب موقع سكاي نيوز، لا يعتقد أن هذا التقليد المطبق في قرية ديل ساغويرو موجود في أي مكان آخر، ولا يعرف أحد بالضبط متى بدأ هذا التقليد ومن أين أتى، وما هو المقصود منه، لأن أغلب المحتفلين يقومون بممارسة العديد من النشاطات، مثل السباحة في الهواء الطلق والغناء وتناول الكعكات اللذيذة.

وقال زعيم القرية كارلوس كادافيز “الناس الذين يعيشون وترعرعوا هنا فقط يفهمون معنى هذا التقليد”، موضحا أن ابنته البالغة من العمر 10 أعوام، ستدخن ما بين علبتين و3 علب سجائر خلال أيام الاحتفال، وهو عدد طبيعي جدا بين سكان القرية.

وأضاف كادافيز، وهو يشير إلى صورة لمجموعة من الأطفال، وهم يدخنون السجائر بفخر “لا أنتظر من الناس أن يتفهموا ذلك، فهذا أمر ليس باليسير، فأي شخص يمكن أن يعتقد أننا أشخاص سيئون”.

وأشار خوسيه ربيرينيا، الذي ألف كتابا عن احتفالات ديل ساغويرو، إلى أن العزلة الجغرافية التي تعيشها القرية تعني أن من المرجح أن تحافظ على تقاليدها لوقت طويل من الزمن. ويُذكر أن التدخين يعتبر واحدا من أهم أسباب الوفاة في أوروبا.

:: اقرأ أيضاً

محو الذكريات المؤلمة للطلاب في الموصل لا محو الأمية

طاهيان أردنيان يكسران التقاليد الغذائية بمذاق جديد

جوينيث بالترو تؤكد خطوبتها للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك

السيارات الذكية تهيمن على معرض لاس فيغاس

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

اتساع نطاق الاحتجاجات في تونس مع تجدّد الاشتباكات

2018-01-10

جولة محادثات قريبة في جنيف بشأن الأزمة السورية

2018-01-10

فقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

2018-01-10

روسيا: طائرات مسيرة من إدلب قصفت قاعدتي حميميم وطرطوس

2018-01-10

مسؤول يمني يحذر من مخاطر التساهل مع تهديدات الحوثيين للملاحة

2018-01-10

حكم قضائي يعرقل إنهاء ترامب برنامج داكا للمهاجرين

2018-01-10

إسرائيل توافق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

2018-01-10

ترقّب في الأردن من رفع أسعار سلع أساسية

2018-01-10

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

yesterday 06:23:34

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

yesterday 06:36:04

:: اختيارات المحرر

جوينيث بالترو تؤكد خطوبتها للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك

محو الذكريات المؤلمة للطلاب في الموصل لا محو الأمية

طاهيان أردنيان يكسران التقاليد الغذائية بمذاق جديد

قرية برتغالية تدفع أطفالها للتدخين

الطفل الموهوب يمتلك المقدرة على تلمس طريق النجاح بنفسه

المرونة مفتاح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة

برامج الطهي تضيف فقرات لاستجداء العواطف في القنوات المصرية

ريال مدريد.. صرح يتهاوى

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا